La compraventa de viviendas vive en Valladolid su mejor año desde 2010 tras crecer el 12% Una pareja se interesa por una promoción en la última Feria Inmobiliaria de Valladolid. / RAMÓN GÓMEZ Ocho de cada diez operaciones formalizadas el año pasado fueron con inmuebles usados Martes, 19 febrero 2019, 07:41

Por primera vez desde 2010, el año pasado se cerró con más de cinco mil operaciones de compraventa de vivienda pasadas por el Registro de Valladolid. Que el mercado inmobiliario ha recobrado el pulso es ya un hecho, si bien sigue sustentando por los inmuebles de segunda mano, que continúan acaparando el mayor número de transacciones, en concreto ocho de cada diez.

El cuarto trimestre de 2018, no obstante, no fue bueno, o al menos no tan bueno como el del año anterior. Las 1.163 compraventas del periodo octubre-diciembre supusieron el 10,81% menos que las formalizadas en el mismo periodo de 2017.

Según la estadística inmobiliaria del Colegio de Registradores las compraventas de vivienda se situaron en Valladolid en 5.027 en el conjunto de 2018, una cifra que incluye un incremento interanual del 12,31%, superior tanto al 11,30% del conjunto de España (516.680 compraventas) como al 10,82% de Castilla y León (20.521 viviendas).

El mercado inmobiliario tocó techo en la provincia vallisoletana en 2006, año en que se registraron 9.077 operaciones. Doce meses después se perdía el nivel de las nueve mil y al cierre de 2008, ya con la burbuja pinchada, la cifra se situaba en 6.106. A partir de ahí la cuesta abajo solo tuvo la excepción de 2010 (5.687) y se prolongó hasta 2013, cuando el mercado fijó el suelo en 2.983 compraventas. Así pues, el pasado fue el quinto año consecutivo de incrementos. El 12,31% de crecimiento es similar al del ejercicio precedente (12,04%).

Evolución de los precios

Lo que no ha cambiado demasiado es el reparto proporcional entre vivienda nueva y usada, todavía con predominancia de la primera por goleada. De los algo más de cinco mil pisos y chalés vendidos en Valladolid 2018, la proporción fue de 82 a 18 a favor de los segundos. En concreto, 869 transacciones de vivienda a estrenar frente a las 4.158 de segunda mano. Es algo que sucede invariablemente desde hace siete años debido a la escasez de oferta de obra nueva. De hecho, mientras las transacciones de vivienda usada experimentaron el año pasado un subidón del 15,98%, las operaciones protagonizadas por vivienda de promotor descendieron el 2,47% en el caso de Valladolid.

Por otro lado, el informe de los registradores aporta información relativa a la nacionalidad de los compradores de vivienda, en esta ocasión en el cuarto trimestre de 2018, con el resultado de que el 97,8% fueron materializadas por españoles y solo el 2,2% por parte de extranjeros. La media nacional es del 12,6%, una tasa que se encargan de elevar las provincias costeras. Valladolid presenta la cuota más elevada de la comunidad autónoma -cuya media es del 3,1%-, con la excepción de Soria, donde el 13% de las operaciones (222) las protagonizaron compradores foráneos.

La estadística registral no aporta datos provinciales de evolución de los precios, pero sí indica que, a nivel nacional, este intensifica su tendencia alcista, con un incremento trimestral del 2,13%, que sitúa el alza interanual en el 8,22%. Con respecto a los niveles máximos del índice (2007) el precio de la vivienda acumula un descenso ligeramente superior al 16% y ha reducido prácticamente la mitad del ajuste máximo alcanzado en 2014 (que fue del 35%). Desde dicho mínimo de 2014, el incremento acumulado durante los cuatro últimos años en el precio de la vivienda en España, explican, ha sido del 29,78%.

Durante el cuarto trimestre, la contratación a tipo de interés fijo se mantuvo prácticamente estable en el conjunto del país, con el 40,3% de los nuevos contratos hipotecarios, de modo que los créditos con tipo variable supusieron el 59,7% restante, casi en su totalidad referenciados al euríbor. La preferencia por los tipos de interés estables el algo menor en el caso de Castilla y León, en concreto suponen el 37,4% del total.

Hipotecas y salarios

Según la valoración de Ferran Font, director de estudios del portal inmobiliario pisos.com, «el hecho de que cuatro de cada diez hipotecas se formalicen a interés fijo es síntoma de la madurez de un mercado hipotecario que no parece verse afectado por los hechos ocurridos el pasado noviembre» con las sentencias del Tribunal Supremo.

Respecto a la cuantía de los tipos de interés de contratación inicial de los nuevos créditos hipotecarios, la tasa sube ligeramente y alcanza en el tramo final del año un resultado del 2,3%, un poco por encima del trimestre anterior en la media nacional. Los hipotecados castellanos y leoneses obtienen intereses dos décimas mejores, es decir, del 2,1%.

No es el único parámetro en el que los ciudadanos de la comunidad autónoma salen beneficiados. Mientras los indicadores de accesibilidad se deterioran en el conjunto del país como consecuencia de que los precios suben más que los salarios, en el caso de Castilla y León el mercado aprieta, pero ahoga menos. La cuota hipotecaria mensual media en España es de 582,8 euros y se lleva el 30,4% del salarios, mientras que en la región estos números son 416 euros y el 24,2%, respectivamente.