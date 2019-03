La compañía y la protección de la teleasistencia se triplica en solo cinco años en Valladolid

«Soy muy miedosa y saber que doy al botón y tengo ayuda me tranquiliza»

Elena de Miguel. R. GÓMEZ

La relación de Elena de Miguel con Cruz Roja viene de años y es, en realidad, intensa, más allá de la teleasistencia, forma de parte de su día a día. Esta mujer de 84 años, y viuda desde hace cuatro, entró en contacto con la ONG «hace unos siete u ocho años, simplemente porque llamaron por teléfono y nos informaron para que nos hiciéramos socios. Luego, por un problema de papeleo me acerqué a la sede, aquí en Valladolid, y Óscar (Óscar Esteban, un técnico) me habló de que no hacía falta que yo bajara y subiera el oxígeno a mi marido sino que podían ayudarnos con eso». Elena vive en un tercer piso sin ascensor. Y «así empezó todo y ahora voy muchísimo a Cruz Roja, a muchas de sus actividades, que hacen montones».

La teleasistencia acompaña a esta segoviana de Nava de la Asunción en su residencia en la zona del Paseo del Cauce de Valladolid desde hace unos cuatro años y, desde luego, «me da mucha seguridad, me siento más tranquila. Antes no me la quitaba ni para dormir; pero, como una noche pulsé por accidente el botón al darme la vuelta en la cama, ahora lo dejo colgado cerca y cuando me levanto me lo pongo. Bueno, si digo la verdad a veces me voy al baño y me lo dejo;pero procuro no hacerlo».

Madre de dos hijos y abuela de dos nietos, Elena vive sola aunque «no falta un día en que mi hijo venga a verme. Yo me encierro mucho, con dos cerrojos y él me dice: ya estamos en el castillo». Menos «las alturas», Elena se encarga de su casa y de ella misma, la salud y la agilidad mental y física se lo permiten. La compra, la comida, la limpieza, su aseo... pero «soy muy miedosa, mucho, y además de encerrarme con dos cerraduras, saber que con pulsar al botón ya estoy en contacto con Cruz Roja me quita mucho miedo». Recibe llamadas de la organización «cada unos quince días, aunque no haya pulsado, para saber cómo estoy. Son muy amables» y ello pese a que es una habitual de las actividades. La urgencia solo le llegó una vez: «Fue un vecino que tenía una calefacción de carbón, se prendió la chimenea... y bueno todo se llenó de humo y le di al botón y enseguida vino el 112 y todo fue bien».

Explica Marta Franca, directora de Intervención Social de Cruz Roja que un millar de personas participan de las actividades para mayores en Valladolid y «lo bueno no es solo que vayan a los talleres, clases de informática o excursiones, es que se forma una red social, se molestan en arreglarse, en salir y conocen gente».

A Elena le gusta mucho «la musicoterapia y la poesía y cantar; pero lo que no logro es la informática», se queja. «Es mi espinita y ya lo he intentado varias veces pero nada, que no se me da».