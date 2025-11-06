El comité de empresa y la dirección del Grupo Lince pactan un preacuerdo El texto será sometido este viernes a la votación de la asamblea de trabajadores

El comité de empresa y la dirección del Grupo Lince alcanzaron un preacuerdo tras dos días de reuniones en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), el cual se someterá hoy a votación en la asamblea de trabajadores. En el caso de que prospere, se desconvocará la huelga prevista para el 10 de noviembre, así como la concentración en la plaza Mayor de Valladolid convocada para mañana, sábado.

En un comunicado remitido por CC OO y recogido por Ical, el secretario de negociación colectiva de la Federación de Hábitat de CC OO Castilla y León, Óscar Ferrero, se mostró «satisfecho» con el preacuerdo alcanzado. «La reunión de hoy ha sido muy fructífera», reconoció, porque se han aceptado cuatro de los cinco puntos de la plataforma presentada por el comité de empresa. «Solo se ha rechazado uno, la bajada de las horas del cómputo anual», aclaró.

Las mejoras más importantes pasan por reconocer y actualizar el Salario Mínimo Interprofesional de las categorías A y B con una subida de un 1,5 % para 2025, «por lo que en enero de 2026 ya cobrarán 1.201 euros, por encima del salario mínimo (1.184 euros)», explicó Ferrero.

Otro de los logros es el reconocimiento de las diferencias salariales entre categorías profesionales, «algo fundamental en la mejora de los derechos». La categoría de especialista verá incrementando su salario en 40 euros al mes por catorce pagas. En el caso de los encargados, tendrán más de 100 euros de diferencia respecto a los especialistas. «Son reivindicaciones planteadas desde hace mucho tiempo, por lo que estamos muy satisfechos por el logro conseguido a pesar de que hasta ahora la empresa no nos ha ayudado nada y no nos gusta tener que haber llegado a este extremo», señaló el representante sindical.