El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una furgoneta del Grupo Lince en el patio de un colegio donde realiza trabajos de jardinería. J. S.

El comité de empresa y la dirección del Grupo Lince pactan un preacuerdo

El texto será sometido este viernes a la votación de la asamblea de trabajadores

El Norte

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

El comité de empresa y la dirección del Grupo Lince alcanzaron un preacuerdo tras dos días de reuniones en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), el cual se someterá hoy a votación en la asamblea de trabajadores. En el caso de que prospere, se desconvocará la huelga prevista para el 10 de noviembre, así como la concentración en la plaza Mayor de Valladolid convocada para mañana, sábado.

En un comunicado remitido por CC OO y recogido por Ical, el secretario de negociación colectiva de la Federación de Hábitat de CC OO Castilla y León, Óscar Ferrero, se mostró «satisfecho» con el preacuerdo alcanzado. «La reunión de hoy ha sido muy fructífera», reconoció, porque se han aceptado cuatro de los cinco puntos de la plataforma presentada por el comité de empresa. «Solo se ha rechazado uno, la bajada de las horas del cómputo anual», aclaró.

Las mejoras más importantes pasan por reconocer y actualizar el Salario Mínimo Interprofesional de las categorías A y B con una subida de un 1,5 % para 2025, «por lo que en enero de 2026 ya cobrarán 1.201 euros, por encima del salario mínimo (1.184 euros)», explicó Ferrero.

Otro de los logros es el reconocimiento de las diferencias salariales entre categorías profesionales, «algo fundamental en la mejora de los derechos». La categoría de especialista verá incrementando su salario en 40 euros al mes por catorce pagas. En el caso de los encargados, tendrán más de 100 euros de diferencia respecto a los especialistas. «Son reivindicaciones planteadas desde hace mucho tiempo, por lo que estamos muy satisfechos por el logro conseguido a pesar de que hasta ahora la empresa no nos ha ayudado nada y no nos gusta tener que haber llegado a este extremo», señaló el representante sindical.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  3. 3

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  4. 4

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  5. 5 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Valladolid, a cinco horas de París en AVE y a cuatro de Lisboa con la propuesta de Bruselas
  8. 8

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  9. 9 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  10. 10

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El comité de empresa y la dirección del Grupo Lince pactan un preacuerdo

El comité de empresa y la dirección del Grupo Lince pactan un preacuerdo