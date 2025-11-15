El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un peatón se tapa el oído mientras camina por la calle Portillo del Prado, que permanece en obras desde junio.

Un peatón se tapa el oído mientras camina por la calle Portillo del Prado, que permanece en obras desde junio. José C. Castillo
Valladolid

Los comercios de Portillo del Prado también piden compensación por las obras: «Menos facturación la podemos justificar todos»

La vía encara la recta final de su urbanización, que comenzó en junio para ampliar las aceras, mejorar la calzada y eliminar la doble fila

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:47

Comenta

El ruido de la radial inunda toda la calle Portillo del Prado. Una vecina en bata observa desde la ventana mientras otro hombre que camina ... por la acera se lleva la mano a uno de sus oídos para rebajar decibelios. El gesto llega mientras pasa junto a uno de los operarios, que hace su trabajo en la calzada. El corte de la vía se alarga desde finales de junio, el 30 según la web del Ayuntamiento de Valladolid, y alcanzará, apunta la misma previsión, hasta el 28 de noviembre. Las labores, para reurbanizar, ampliar aceras, mejorar las redes, incluir una nueva alienación de arbolado y, de paso, eliminar la doble fila. La calle permanece cerrada desde verano y eso trastoca el día a día de vecinos y comerciantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  3. 3 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  4. 4

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  7. 7

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  8. 8 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  9. 9 Un análisis sobre el tratamiento del caso Esther López pone en valor el rigor del periodismo local
  10. 10

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los comercios de Portillo del Prado también piden compensación por las obras: «Menos facturación la podemos justificar todos»