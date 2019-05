Los comercios de la periferia de Valladolid reclaman en Festiva una «mayor visibilidad»

Los comerciantes de Valladolid han vivido este domingo uno de sus «días grandes», de esos marcados en rojo en el calendario y que quedarán grabados en su memoria durante «mucho tiempo». Había que celebrar por todo lo alto el 25 aniversario de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (Fecosva). «Y qué mejor forma de hacerlo que mostrando los productos de nuestros comercios, los que dan sentido a esto», afirmó el presidente de la entidad, Jesús Herreras. Así, desde primera hora de la tarde en la Plaza Mayor de la capital, «el mejor marco posible», veinte puestos, colocados en línea recta frente al Ayuntamiento, abrieron sus puertas para «dar visibilidad a lo que hacemos y tenemos». El Festival de Tiendas Festiva era una realidad. «Hemos trabajado mucho para que esto fuera posible, y ver la plaza así, llena de gente interesándose en nuestros productos...», subrayó.

Justo enfrente, treinta marcas de ropa fueron desfilando por una pasarela de 15 metros de largo ante un público incesante que en ningún momento dejó de aplaudir a los modelos. Mientras tanto, los más pequeños se pusieron el mandil y, siguiendo las instrucciones de los profesores, prepararon ricos tiestos dulces con gominolas y chocolate.

Las comerciantes hablan

«Es una idea buenísima para dar a conocer los comercios que están más alejados del centro» chiti martín, de chiti flores

«El comercio está cambiando mucho, y estas iniciativas permiten acercarte a los clientes» elsa báñez, de be joya

«Estoy segura de que a partir de mañana se incrementarán nuestros clientes por la visibilidad» sao nukaew, de masajes sao

El objetivo de la iniciativa, además de «soplar las 25 velas», dijo Herreras, era «sobre todo» ganar visibilidad. Nada de obtener beneficios ni incrementar las ventas, aunque algunos sí que aprovecharon a repartir vales de descuento para aquellos que se acercaran a preguntar. «Aquí no se gana nada más que la visibilidad y que te conozcan», añadió. De hecho, la mayoría de los puestos no tenían los productos 'in situ'. «Hay veces que es imposible, por ejemplo en el caso de muebles, de joyas... Por razones obvias no van a estar aquí», insistió el presidente.

La idea de esta actividad surgió, según el presidente, por un «motivo muy sencillo»: «Muchas veces», dijo, «la gente se va lejos a comprar, y queríamos hacerles ver que todo lo que necesita lo tiene en las tiendas de su barrio y ciudad, que hay de todo», argumentó.

Sin presupuesto suficiente

A ello, además, hay que añadir que «Valladolid es una ciudad muy grande» y, por tanto, hay «muchos establecimientos» alejados del centro, «que es lo que la mayoría conoce». «Queremos que conozcan esa variedad;somos conscientes que muchas veces estas tiendas no tienen el presupuesto suficiente para poder promocionarse como lo hacen las grandes cadenas, y queremos facilitarles que puedan hacerlo con eventos como Festiva», concluyó.