El comando vallisoletano que no quiere fronteras Carmen Lozano, Jesús del Río, Ángeles González y Amparo Moral, participantes en Abriendo Fronteras. / ALBERTO MINGUEZA Integrantes del Colectivo Indignado formarán parte de una caravana que viajará a Italia para criticar la política europea de acogida a los desplazados VÍCTOR VELA VALLADOLID Domingo, 1 julio 2018, 12:46

¿Qué es una frontera? No se ha apagado aún el eco del signo de interrogación cuando Ángeles González comienza responder: «Una frontera es un concepto relativo, creado para decidir quién puede y quién no puede pasar por ella. Y los que no pueden, no tiene tanto que ver con el color de la piel como con la pela. Si eres pobre, tendrás más problemas». ¿

Qué es una frontera? Amparo Moral se suma a la definición: «Un invento de los poderosos para dominar, a través de los pasaportes, a los que no lo son». Y también Jesús del Río:«Es una línea imaginaria creada para defender los intereses propios, generar diferencias y crear la figura de otro».

«¿Sabes qué pasa? Que fronteras puede que haya, lo que preocupa es el control que se hace de ellas», apuntilla González. Los tres, Ángeles, Amparo y Jesús, junto con Carmen Lozano son cuatro de los vallisoletanos que participarán, desde el próximo 14 de julio, en la caravana Abriendo Fronteras, que, por tercer año viajará a los bordes de Europa para «denunciar la situación en la que se encuentran las personas desplazadas, los inmigrantes, los refugiados, que se ven forzados a salir de sus países y cuando llegan aquí se encuentran con situaciones de violación de derechos humanos:sin posibilidad de asilo político, sin libre circulación, sin acceso a comida o vivienda», explica del Río.

Este será el tercer año en el que el Colectivo Indignado de Valladolid se sumará a esta iniciativa nacional, con autobuses que parten de Sevilla, de Madrid, del País Vasco. El primer año visitaron un campo de refugiados en Grecia. El verano pasado criticaron las concertinas y el muro «sangriento» de Melilla y Marruecos. Este mes de julio viajarán hasta Italia (Vintimiglia, Palermo, Catania) para «levantar la voz» en los centros de internamiento de extranjeros, para «conocer de primera mano» la situación en la que llegan los refugiados, para «servir de altavoz ante las injusticias». Pero también, añaden, para subrayar con fosforito las buenas prácticas, las iniciativas que deberían extenderse sin freno por Europa.

Como el caso de Riace. Su alcalde, Domenico Lucano, ha entrado en la lista 'Fortune' de los 50 líderes mundiales. Su pueblo, de 1.800 habitantes, en una de las zonas más deprimidas de Europa, estaba abocado a la desaparición. Vecinos envejecidos. Una tasa de paro brutal. La Italia vacía que «tanto tiene que ver con muchos pueblos de Castilla». En 1998, cuando el municipio estaba a punto de escribir su esquela, su ripio, su punto final, el alcalde, Domenico Lucano, y los pocos vecinos que allí quedaban (400) acogieron a 200 kurdos iraquíes y turcos llegados a las playas de la zona. Se crearon cooperativas de tiendas artesanas. Se reabrieron las escuelas. Se atrajo a población de municipios cercanos. «Es un ejemplo de cómo el fin de las fronteras y las políticas de acogida pueden ser muy beneficiosas para occidente», explica Jesús del Río. La caravana visitará esta localidad italiana para conocer de primera mano la experiencia.

Pero también para ver las sombras de la política migratoria.«En Grecia denunciamos al situación de los centros de internamiento, donde se retenía a personas que no habían cometido ningún tipo de delito», apunta Moral. Cuenta que allí conoció a una refugiada siria, madre de seis hijos, que huía de una Alepo en guerra, y que le hizo comprometerse aún más con esta situación. «Me recordó a mi madre, que también tuvo seis hijos. Yo vengo de una familia de emigrantes. Mis padres se marcharon a Francia en los años 60. Allí nacimos todos sus hijos. Y no puedo estar más agradecida a la cultura de aquel país, a cómo nos recibieron, también a los exiliados de la guerra civil. Fuimos personas llegadas de fuera que pudimos hacer nuestra vida. Esa dignidad en la acogida es la que falta hoy en día», dice Amparo Moral.

Motivos hay muchos, aseguran, y cada uno lleva los suyos en la mochila, «desde activistas de extrema izquierda hasta la rama más liberal de la Iglesia. Lo mejor de esta caravana es la diversidad de identidades sociales y políticas». «Yo voy porque me duele en el alma ver a niños pequeños que han salido de sus países para que no les maten y que al llegar aquí ven cómo se masacran sus derechos», asegura Carmen Lozano. «A mí es que no me gusta el mundo de mierda en el que vivimos, donde manda el dinero, el capital, el egoísmo y ahora también los partidos de extrema derecha. La caravana es una herramienta para protestar y soltar la rabia y la indignación», añade Ángeles. «Y porque, además, es una forma de que los privilegiados que tenemos voz por haber nacido en Europa se la cedamos a los que no la tienen», añade Del Río.

Están seguros de que este viaje (abriendofronteras.net) es además importante no para fijarse solo en las consecuencias de las migraciones, sino para atender a las causas: «Vienen por las guerras, porque el colonialismo no ha cortado aún los hilos, porque las multinacionales de occidente aplastan los recursos de otros países, por la explotación de recursos como el petróleo o la pesca...».