64 colegios e institutos de Valladolid se suman al pacto para retrasar los móviles a los adolescentes El movimiento nació en 2023 a nivel nacional y cuenta con 113 centros educativos adscritos en Castilla y León

El Norte Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:59

Acaba la Primaria, comienza la Secundaria, con 12 años, y la 'bomba' cae en sus manos. La 'bomba' no es otra cosa que el teléfono móvil que en algunos casos llega como regalo de Comunión, a los nueve años. Muchas familias se ven forzadas a comprar a su hijo el primer smartphone por la presión social y el temor de quedarse aislado, cuando los expertos y los estudios recomiendan retrasar, todo lo posible, la entrega de un teléfono con acceso a internet. No en vano, la sobreexposición de un niño a una pantalla genera serios problemas del desarrollo, en un momento en que el cerebro está en plena formación.

De ahí que padres de toda España se hayan unido al movimiento Adolescencia Libre de Móviles (ALM), que surgió a finales de 2023 en Barcelona. Hoy, casi dos años después, familias de alumnos de 3.206 colegios e institutos del país han firmado un pacto para retrasar la entrega de un teléfono, al menos, hasta los 16 años y reducir la presión social de quienes consideran que sus hijos no están preparados para contar con este dispositivo. En Castilla y León, son 113 centros, de los que mayor parte están en las provincias de Valladolid (64) y Burgos (53).

Hasta la fecha, la asociación ALM ha logrado 14.738 pactos de familias en España que defienden la medida de retrasar lo máximo posible la compra del primer smartphone con acceso a internet para sus hijos. De ese total, según la información consultada por Ical, 495 corresponden a Burgos, que se sitúa en la quinta provincia con más apoyos del país, solo por detrás de lugares mucho más grandes como Madrid (3.160), Barcelona (3.091), Sevilla (1.059) y Valencia (686). Por su parte, Valladolid aparece en el séptimo lugar, con 432 pactos.

La plataforma incide en que ni buscan prohibir ni son «antitecnologías»

En cuanto al ranking de centros, el Colegio FEC Santa Joaquina de Vedruna en Madrid lidera los pactos a nivel nacional, con 212, seguido del CEU San Pablo en Sanchinarro, también en la capital española, con 125, y Escuela 2 de Paterna (Valencia), con 122. El CEIP Miguel Delibes de Valladolid ocupa el puesto 14, con 76 pactos, repartidos en nueve cursos. El listado de los 50 primeros también incluye al CEIP Sierra de Atapuerca de Burgos, con 42 acuerdos.

La Plataforma ALM reconoce entre sus principios que no es partidario de prohibir y apuesta por que cada padre y madre eduque a sus hijos «como considere». Eso sí, defiende que la familia tenga a su disposición toda la información sobre los efectos nocivos que tiene un smartphone para las personas y, en mayor medida, a los niños y adolescentes. No en vano, buscan concienciar y generar conciencia crítica a los padres y los centros educativos y «empoderarlos» para retrasar la edad.

Una de las portavoces del movimiento Adolescencia Libre de Móviles en Valladolid, Noelia Muelas, ha realizado charlas en las universidades públicas o en el Espacio Joven Norte Valladolid, además de numerosos centros educativos, tras contactar las ampas y las familias con la plataforma. En este sentido, subraya a la Agencia Ical que la clave es que la mayor parte de las familias de una clase decida no entregar el dispositivo hasta los 16 años. «Es la única manera de evitar que un niño o adolescente sea el rarito, por no tener un smartphone y estar excluido de las comunicaciones. Llevo dos años en la Plataforma y he comprobado que las normas para limitar el uso de las pantallas y la concienciación van muy lentas en España y Castilla y León», precisa.

Tablets y cuadernos

Pone el ejemplo de las pizarras interactivas que han llenado los colegios, que facilitan el trabajo de los profesores pero que, a su juicio, perjudican el desarrollo cerebral de los niños, sin olvidar los dibujos animados que ven algunos, tanto en el programa Madrugadores como durante algunas clases. Además, algunas tareas se tienen que hacer con tabletas en casa, tras «arrinconar» lo tradicional como el libro y el cuaderno. «Les estamos robando su infancia ya que no juegan con otros niños y parece que solo saben entretenerse delante de una pantalla. Creíamos que los peligros estaban fuera, en la calle, y se optó por que se quedaran en casa pero la realidad es que los verdaderos peligros están en las pantallas. Es muy triste», sentencia.

En todo caso, la asociación deja claro que «no son antimóvil ni anti tecnología» ni buscan culpables como instituciones, organismos, gobiernos, centros educativos, familias que hayan dado un móvil a edades tempranas y los propios adolescentes. «No somos antitecnología por que estamos a favor de las clases de informática o robótica. Para algo que sea productivo pero no para juegos», añade Noelia Muelas.