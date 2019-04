len Capirote perdido por el cofrade. / Twitter Policía Municipal Lo extravió camino de casa tras recoger el hábito en una tintorería de la calle Pérez Galdós y quiere recuperarlo antes de la procesión del sábado VÍCTOR VELA VALLADOLID Jueves, 11 abril 2019, 12:43

Lo perdió en algún momento desde la tintorería hasta casa. Y no ha vuelto a tener noticia de él. Diego P. B., un miembro de la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo ha pedido ailio a la Policía Municipal para recuperar su capirote o capuchón, después de que lo extraviara este miércoles cuando regresaba a su hogar después de haber recogido el hábito en la tintorería.

Fue sobre las 18:00 horas. Diego llevó a la tintorería de la calle Pérez Galdós su hábito para tenerlo limpio y preparado para salir en procesión el próximo Sábado Santo, en el Ejercicio Público de las Cinco Llagas (parte a las 20:00 horas de San Quirce y Santa Julita). «Guardé el hábito en una bolsa especial y la tela del capirote (de color negro) iba en una bolsa aparte, de esas transparentes que dan en las tintorería. Me eché la bolsa al cuello, por la espalda, y la pequeña, en la que iba la tela del capirote, se me debió caer en algún momento del camino a casa. Ni me di cuenta ni nadie me avisó», explica Diego.

Ejercicio púbico de las Cinco Llagas. El capirote que llevan los cofrades es de color negro. / EL NORTE

El trayecto que siguió fue la Circular, Cervantes, Merced, Fidel Recio, Santuario, San Felipe Neri, Teresa Gil, Fuente Dorada, Ferrari, Plaza Mayor y la calle del Peso hasta Correos. Fue allí cuando se dio cuenta de que, en algún momento del trayecto había perdido la bolsa con la tela del capirote. «Deshice el camino, pregunté en los comercios [dejó su teléfono en alguno de ellos], miré en las papeleras, debajo de los coches, pero no lo encontré por ningún lado», explica Diego, quien añade que no es tan importante el valor de la pieza («en el fondo es una tela de raso»), sino que le apura, sobre todo, la premura de tiempo. «La procesión del sábado es pasado mañana y no creo que haya tiempo para que me hagan uno nuevo», asegura.

Diego ha recurrido a la Policía Municipal para intentar localizar la tela de su capirote. Anoche envió un mensaje privado al cuerpo y la cuenta de twitter de la Policía ha informado de la pérdida, con el objetivo de que le puedan echar una mano para recuperarlo (la cuenta oficial invita a retuitear y compartir ese mensaje). De momento, no tienen noticias de que se haya depositado en objetos perdidos. Diego ofrece además su cuenta de twitter @dieguito1531, por si alguien ha localizado la tela.

⚠⚠⚠URGENTE⚠⚠⚠#Desaparecido ayer en Valladolid 😉😉😉



Nos piden colaboración para localizar este #CAPIROTE de raso negro.

Su dueño lo ha extraviado en el trayecto de Pérez Galdós a Correos, y lo necesita para procesionar este sábado.

Da ▶RT@SemanaSanta_Va@VCofradepic.twitter.com/9fZN6EVdrV — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) 11 de abril de 2019

Diego es cofrade de la Sagrada Pasión de Cristo desde el año 2003. Ingresó en la hermandad sin que hubiera «tradición en la familia», sino por «devoción» al Cristo del Perdón. El alcalde presidente de la hermandad, Luis José Lázaro, ha explicado este jueves por la mañana que confía en que el cofrade recupere todo su hábito para que pueda salir en procesión. «Cuando me han comentado la pérdida y el tuit de la Policía, al principio no me lo creía, pensaba que era una 'fake news'», asegura el presidente de la cofradía, quien cifra en torno a los 30 euros el valor total del capirote (incluida la tela).