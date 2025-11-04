El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los 9 coches más vendidos en octubre de 2025. N.C.

Un coche 'made in Valladolid', entre los 10 más vendidos en octubre de 2025

Las matriculaciones crecen un 15,9% en octubre, con el Dacia Sandero como líder de ventas en España

Ignacio Repilado

Ignacio Repilado

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:58

El mercado automovilístico en España continúa al alza durante el mes de octubre de 2025, contabilizando un total de 96.785 vehículos nuevos matriculados, un incremento del 15,9% con respecto al mismo periodo el año pasado.

¿Cuántos coches nuevos se han matriculado en 2025?

En lo que va de año, hasta octubre de 2025, se han matriculado 951.516 unidades. Además, se espera que la cifra de venta de turismos nuevos sea de 1,1 millones al cierre del año, según los datos del sector, aportados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

¿Cuáles son las marcas y modelos más vendidos?

El 'top 10' de los coches nuevos más vendidos en octubre de 2025, con el Renault Captur —con sello vallisoletano— en octava posición:

  1. 1

    Dacia Sandero (3.484)

  2. 2

    Peugeot 2008 (2.259)

  3. 3

    Renault Clio (2.105)

  4. 4

    Seat Ibiza (1.813)

  5. 5

    Toyota C-HR (1.771)

  6. 6

    Nissan Qashqai (1.722)

  7. 7

    Toyota Corolla (1.708)

  8. 8

    Renault Captur (1.696)

  9. 9

    Volkswagen T-Roc (1.676)

  10. 10

    Dacia Duster (1.602)

¿Cómo es el Renault Captur?

Fabricado en la planta de Renault de Valladolid, la última generación del Renault Captur disponible a día de hoy fue lanzada en 2024. Incorpora nuevos reglajes de suspensión; así como una geometría y asistencia de dirección renovadas. El gran cambio estético con respecto a la versión anterior se basa en un frontal renovado que conecta con los nuevos altos de gama de Renault, como el Rafale, o el nuevo Scenic.

Desde el punto de vista mecánico, tiene tres motorizaciones: el pequeño 1.0 de 3 cilindros, 91 CV y 160 Nm, de gasolina y GLP; el 1.3 microhíbrido de 4 cilindros turbo con 160 CV y 260 Nm; y el denominado 'E-Tech Full Hybrid', que combina un 1.6 atmósfera, un motor eléctrico y un alternador de arranque, sumando un total de 141 CV y 250 Nm de par.

El Dacia Sandero, indiscutible primer puesto

Ocupando el primer lugar tanto en el mes de octubre (3.484 unidades) como en el acumulado anual (32.249 en lo que va de año) se encuentra el Dacia Sandero. Un dato que no sorprende si se tiene en cuenta que este modelo de la marca rumana fue el más vendido en España, Bulgaria, Kosovo, Marruecos y Portugal el pasado año.

El Peugeot 2008 irrumpe en octubre

Sin embargo, es destacable la presencia del SUV francés Peugeot 2008. El décimo coche más vendido en lo que va de año (con 16.271 unidades vendidas en 2025) ocupa el segundo lugar en las ventas de octubre, con 2.259 matriculaciones durante el último mes.

Ningún coche chino en el 'top 10' de octubre

Para encontrar un automóvil de marca china entre los más vendidos en el último mes hay que bajar hasta la decimoquinta posición, donde se encuentra el MG ZS, con 1.475 unidades matriculadas. Un dato sorprendente si se tiene en cuenta que este vehículo se trata del segundo más vendido en el total acumulado del año 2025, con 20.757

