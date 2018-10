Los dos clubes de fútbol de Laguna se enfrentan por el uso de las instalaciones deportivas Padres, madres, jugadores y entrenadores, durante el pleno. / J. N. El Atlético reclama que su equipo femenino pueda jugar en el campo de hierba natural por encontrarse en categoría regional JESÚS NIETO Laguna de Duero Miércoles, 31 octubre 2018, 21:09

El Club Deportivo Laguna y el Atlético Laguna, los dos equipos de fútbol locales que agrupan a más de medio millar de aficionados, mantienen una pugna por el uso de los campos municipales que gestiona por concurso el primero de ellos. El Atlético Laguna, que considera injusto el reparto de las instalaciones, reclama el uso del campo de hierba natural para su equipo femenino, que se encuentra en categoría regional, y para ello llevó a la plantilla de este equipo femenino, padres, madres, otros jugadores y entrenadores, al último pleno municipal con el fin de mostrar su malestar.

Que Laguna de Duero carece de las suficientes instalaciones deportivas es una constante que se repite cada inicio de curso. Y esta carencia afecta también a los campos municipales de fútbol en los que entrenan y juegan cada semana más de medio millar de niños, niñas y jóvenes. Y en la administración de esta escasez, el Club Atlético Laguna se siente discriminado con respecto al C.D. Laguna

«A pesar de que el C.D. Laguna decrece y el Atlético Laguna crece, de 25 a 20 equipos y de ocho a quince respectivamente, lo que representa un 55% y un 45%, los espacios concedidos para este año tienen un peso del 75% para el Club Deportivo y el 25% para el Atlético, lo que nos ha obligado a alquilar instalaciones externas», se queja el presidente del equipo, Javier del Pozo, que se siente perjudicado en este reparto,

A este respecto, tanto el alcalde, Román Rodríguez de Castro, como la junta directiva del Club Deportivo Laguna, achacan estas tendencias a que el Club Deportivo respetó la petición de la Concejalía de Deportes a ambos clubes para que no crecieran debido a la falta de instalaciones. «Mientras el otro club no la respetó, nosotros decidimos mantener el mismo número de equipos (25), rechazando a jugadores del municipio que llevaban con nosotros mucho tiempo para no inscribir equipos nuevos», apuntan desde el Deportivo.

«Falta de reciprocidad»

Pero uno de los aspectos que más duele a la directiva del Atlético Laguna es que se niegue el uso del estadio de hierba natural a su equipo femenino, que milita en categoría regional, «mientras es utilizado por equipos de aficionados e infantiles del CD Laguna». Además, sostiene el presidente de la entidad, «supone una falta de reciprocidad cuando el equipo femenino tiene que jugar en otros municipios que ofrecen siempre lo mejor de sus instalaciones, generalmente campos de hierba natural».

El alcalde de Laguna, Román Rodríguez, justifica este hecho en el sentido de que los campos de hierba natural no se pueden utilizar tanto como se quisiera para su correcto mantenimiento. «No todos los clubes juegan en campos de hierba natural. Hasta equipos de 2ª B juegan en campos de hierba artificial. Todos los equipos del Real Valladolid, salvo el de primera división, juegan en campos de hierba artificial y el CD Laguna entrena en el de hierba natural porque si lo hiciera en el artificial no habría instalaciones para tantos equipos».