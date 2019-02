Los clientes que reservaron en Las Lomas recuperan su dinero El extrabajador de Las Lomas abre la puerta a los afectados que reclamaron su dinero. / Félix Vidal Un extrabajador del negocio abre la puerta a los afectados que acudieron para recibir las cantidades adelantadas RUBÉN V. JUSTO Valladolid Viernes, 15 febrero 2019, 07:19

El empresario de Las Lomas, Carlos Ortega, ha devuelto este jueves el dinero de las reservas de los banquetes de bodas y comuniones. Una veintena de personas acudieron al complejo durante la mañana. Allí recibieron las cantidades que habían adelantado al restaurante para la celebración de los eventos que habían planificado para el 2019.

La empresa hostelera había realizado reservas hasta fechas próximas al cierre, ocurrido el 2 de febrero. El empresario Carlos Ortega había citado a los clientes en el restaurante a partir de las 10:00 horas. Así fue. A las 10:05 llegó al establecimiento y aparcó su coche en el 'parking' subterráneo del restaurante. A partir de entonces, y a lo largo de la mañana, una veintena de personas accedieron al local por la puerta principal para recibir el dinero que habían adelantado para las celebraciones.

Según confirmó un asistente, el empresario «ha devuelto todo el dinero y no ha habido más problemas que el de quedarse sin lugar para celebrar los eventos». Otro de los afectados apuntó que los responsables de Las Lomas «se han portado muy bien». «Se han puesto en contacto con nosotros y nos han recomendado otros locales», agregó. Una impresión que fue confirmada por otra persona más, que señalaba que había recibido la información desde el principio. «Me llamaron hace días y no me puedo quejar. Además me han dado cinco sitios para que escoja dónde quiero reservar la celebración», secundaba.

La entrega del dinero se produjo puertas adentro del local, que ya anunció su cierre. Los clientes acudieron al complejo y, una vez allí, un extrabajador del centro –que aún mantiene contacto con Ortega– les abrió la puerta. El empresario accedió por el ascensor interior de 'parking' subterráneo y procedió a la devolución del dinero.