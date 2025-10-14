El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Profesionales sanitarios que participan en el proyecto Cantantes por la Salud. El Norte

Clases de canto coral como 'medicina' para mejorar el sistema respiratorio

Un equipo multidisciplinar de alumnos de la UVA, médicos del Hospital Clínico y del Río Hortega estudiarán sus beneficios en una treintena de pacientes

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 07:05

Comenta

Averiguar de qué forma influye el canto coral como herramienta para mejorar la salud física, emocional y social de los pacientes. Esa es la máxima ... de un innovador proyecto puesto en marcha por el estudiante de sexto de Medicina Víctor Mínguez Velasco, quien ha decidido aunar sus dos pasiones -la medicina y el canto- para demostrar los beneficios en el sistema respiratorio de los participantes tras las clases de coro.

