Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»

Visten como militares, cobran como militares, gozan de rangos militares y se pasean por los patios interiores del edificio General Shelly, base principal de la ... Academia de Caballería, como militares. Pero no son militares o, al menos, no todo el tiempo. Es, salvando mucho las distancias, la 'mili' moderna, pues no se trata de un servicio obligatorio, sino voluntario. Todo aquel que lo desee puede poner sus capacidades al servicio de las distintas unidades del Ejército durante un máximo de cuatro meses y medio al año tras superar unas pruebas y un breve periodo de formación. Quienes se apuntan como reservistas civiles voluntarios, el término concreto, lo hacen motivados por una pulsión vocacional lo suficientemente fuerte como para, por ejemplo, dedicar las vacaciones que generan en su vida civil a servir al Ejército, lo más habitual entre quienes compaginan ambas facetas.

Bajo esta condición, por la Academia de Caballería transitan cada año en torno a seis u ocho civiles, cuyos perfiles varían en función de las necesidades. Desde conductores o carpinteros a comunicadores, administrativos o historiadores, uno de los más demandados para atender visitas al museo del arma que alberga la planta baja de este edificio. En un futuro no muy lejano les gustaría que se incorporara gente con idiomas y sanitarios. Los últimos en activarse fueron la teniente Carmen Zurita, la alférez Beatriz de la Fuente y el soldado Sergio Revilla, que este jueves finalizaban sus servicios a la patria, a la espera de volver a ser llamados.

Zurita es la más veterana. Ostenta ya el mayor rango al que puede optar un civil en la escala militar, el de teniente, al que ascendió tras entrar como alférez (el rango de entrada para quienes tienen titulación universitari) tras seis años de activaciones. 18 ya en su caso, pues ingresó en la primera convocatoria de 2007, con 34 años, cuando ya tenía una carrera y una trayectoria en relaciones internacionales y comercio exterior. En aquel momento trabajaba en el área de Escala, pero sintió la necesidad de rendir homenaje a su abuelo y a su padre, militares de carrera. Al «trabajo silencioso» de muchos hombres y mujeres que velan por la seguridad. «Quería compartir la vivencia, ser útil de alguna manera. Lo siento como un reconocimiento hacia la labor que yo veía hacer a mi padre, artificiero retirado con rango de comandante, un trabajo de sacrificio», explica, sobre por qué ha decidido conjugar ambas facetas.

Vallisoletana pero residente en Madrid, se traslada cada año durante un mes a la Academia de Caballería, su unidad de referencia y donde ha desempeñado todos los servicios hasta la fecha, para prestar apoyo administrativo en las oficinas de la Plana Mayor de Mando. «Este año mi activación tiene que ver con la gestión y la organización de expedientes personales para su puesta en valor. Pero en años anteriores he estado destinada en el archivo, gestionando documentación de la academia, que aparte de su valor administrativo puede llegar a tener un valor histórico, gestión documental», explica.

«Lo siento como un reconocimiento hacia labor que yo veía hacer a mi padre, artificiero, un trabajo de sacrificio» Carmen Zurita Teniente y administrativa en una empresa de drones

Una labor que compagina, durante dos quincenas al año, con su trabajo en una empresa de drones y helicópteros no tripulados, donde se desempeña como responsable de administración desde hace 16 años. «Cuando yo entré en la empresa en la que trabajo ya era reservista, con lo cual digamos que conocían esta faceta. Llegamos a un acuerdo más o menos fácil, porque al final lo que yo hago es en mi periodo de vacaciones venir a la Academia, pedir la activación», detalla Zurita, que anima a otros a seguir sus pasos: «Le animaría a la gente que se hiciese reservista porque al final es una manera de conocer los valores que se manejan dentro de la vida militar y que muchas veces son desconocidos en la vida civil. El compromiso, la lealtad, el sacrificio».

El procedimiento para optar a una de estas plazas, 300 durante la última convocatoria de octubre -cuyo periodo de inscripción finalizaba el pasado 11 de noviembre-, es un concurso oposición en el que es necesario certificar una serie de títulos y conocimientos acorde al puesto solicitado. Los aspirantes seleccionados deben superar un periodo de formación militar básica, que se imparte durante 15 días en un campamento de Camposoto, Cádiz, donde aprenden, de forma 'exprés', «instrucción, orden, doctrina, manejo del arma» y otras cuestiones sobre disciplina militar, que se complementan con una instrucción más específica impartida ya en el destino asignado. Una vez adquieres la condición de reservista, cada año se acuerdan unos periodos de activación, en función de las necesidades de la unidad y la disponibilidad del reservista, hasta un máximo de cuatro meses y medio al año durante los que también puedes solicitar la incorporación a otros destinos.

Es el caso de Beatriz de la Fuente Virto, periodista del equipo de comunicación del 112 de Castilla y León, alférez Virto en el Ejército, tras su ingreso como reservista en 2023. Su primer destino fue Galicia y allí está asignada, en las oficinas de comunicación del Campo de Maniobras de San Gregorio, donde fue testigo de un ejercicio al que acudieron «varios ejércitos de la OTAN», rememora con cariño. Intenta volver siempre que puede, cuando se trata de periodos cortos, pero la distancia y la necesidad de conciliar le han hecho buscar otros cometidos cerca de casa.

«Me dan las gracias por todo lo que he aportado y al final las tengo que dar yo porque recibo mucho más» Beatroz de la Fuente Virto Alférez y periodista del 112

Este ha sido su primer año en la Academia de Caballería, donde ha llevado a cabo labores de protocolo durante «cuatro meses y unos pocos días», casi el máximo permitido. Ingresó por primera vez en marzo y en septiembre la requirieron de nuevo, encomendándole una misión de la que habla rezumando orgullo. «Se me presentó la oportunidad de participar en el 175 aniversario. Yo de chiquitina vivía muy cerquita de aquí, he pasado por la fachada caminando miles de veces pensando que era un sitio espectacular, pero nunca había entrado. Entonces, formar parte de esto para mí ha sido un lujo», apunta, sobre el trabajo desempeñado durante tres intensos meses en los que ha estado encargada de los asuntos relacionados con el protocolo de los actos conmemorativos, que culminaron con el desfile del pasado 17 de noviembre en el Paseo de Zorrilla. «Me dan las gracias por todo lo que he aportado y al final las tengo que dar yo porque recibo mucho más de lo que en realidad doy», agradece.

En Valladolid también ha pasado por las oficinas de la Subdelegación de Defensa, bajo las órdenes, curiosamente, de la persona que le abrió esta puerta. Allí se acercó para solventar algunas dudas sobre la carrera militar un año antes de que publicaran su nombre en el BOE. Una consulta que nada tuvo que ver con inquietudes personales que en ese momento ni siquiera sabía que podía tener, sino con su «trabajo principal», el de ser madre: «Mis dos hijos mayores estaban bastante pesaditos con que querían ser militares. La mayor quería hacer medicina o enfermería militar y el segundo también, así que un día le dije a mi marido que iba a ir a informarme. Cuando me lo contaron todo les dije que qué pena no haberlo sabido en su momento, porque me hubiera encantado. Me respondieron: igual estás a tiempo«. De allí salió con la documentación necesaria para presentarse a la convocatoria, sin saber todo lo que vendría después: «Estoy haciendo cosas que en mi vida podría haber imaginado que yo podía hacer».

«En los autobuses llevo muchísimos años, siempre es lo mismo y quería hacer algo con lo que mantenerme despierto y atento» Sergio Revilla Soldado y conductor de Auvasa

La última incorporación fue la del soldado Sergio Revilla. Conductor de Auvasa desde hace 25 años, lo había intentado en otras cinco ocasiones para resarcirse del «gusanillo» que le quedó por lo militar tras hacer el servicio obligatorio a los 18, por lo que, cumplidos los 50, decidió que iba a darse una última oportunidad. Salió bien y hace unos meses recibió la llamada para cambiar, durante un mes, los autobuses municipales por los camiones y otros transportes militares en los que lleva y trae a los alumnos de la academia y transporta víveres y materiales. Hasta la base del Teniente Galiana, donde aprenden técnica militar. Al campo de Renedo de Esgueva, donde practican el tiro.

Entre sus anhelos está el de poder acudir pronto a unas maniobras en algún otro punto de España como parte de ese soporte logístico. Y es que, si algo busca en esta experiencia, es la adrenalina de lo nuevo: «Lo que más me aporta es salir de la rutina del día a día, en los autobuses llevo muchísimos años, siempre es lo mismo y quería hacer algo con lo que mantenerme despierto y atento».

En esta ocasión ha sido un mes, pero le gustaría que, al menos, fueran dos, juntando vacaciones y días libres. Algo que ve factible, gracias a la comprensión con la que se lo han tomado sus compañeros y coordinadores encargados de organizar el servicio del ente municipal. «Todo han sido facilidades a la hora de cuadrar los turnos», agradece, en unas palabras que hace extensibles a su pareja y a su hija por el compromiso que muchas veces esto supone también para quienes los rodean, al sacrificar tiempo en familia para poder servir al Ejército.