De izquierda a derecha, Beatriz de la Fuente Virto, Sergio Revilla y Carmen Zurita, reservistas del Ejército en la Academia de Caballería.

Aida Barrio

Valladolid

Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»

Cada año el Ministerio de Defensa convoca plazas para todo el que desee ingresar en las Fuerzas Armadas como reservista voluntario para colaborar con las unidades del Ejército durate un máximo de cuatro meses y medio al año

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

Visten como militares, cobran como militares, gozan de rangos militares y se pasean por los patios interiores del edificio General Shelly, base principal de la ... Academia de Caballería, como militares. Pero no son militares o, al menos, no todo el tiempo. Es, salvando mucho las distancias, la 'mili' moderna, pues no se trata de un servicio obligatorio, sino voluntario. Todo aquel que lo desee puede poner sus capacidades al servicio de las distintas unidades del Ejército durante un máximo de cuatro meses y medio al año tras superar unas pruebas y un breve periodo de formación. Quienes se apuntan como reservistas civiles voluntarios, el término concreto, lo hacen motivados por una pulsión vocacional lo suficientemente fuerte como para, por ejemplo, dedicar las vacaciones que generan en su vida civil a servir al Ejército, lo más habitual entre quienes compaginan ambas facetas.

