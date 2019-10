Más de cien personas se concentran en Valladolid por la mejora de las pensiones Concentración por la mejora de las pensiones. / Ramón Gómez Reclaman el refuerzo de las políticas sociales de atención a los mayores EL NORTE Valladolid Martes, 1 octubre 2019, 14:03

Más de un centenar de personas se ha concentrado este martes en la céntrica Plaza de Madrid de Valladolid para reivindicar los derechos de las personas mayores, demandar pensiones dignas y recursos para las políticas sociales, convocados por los sindicatos por UGT y CC OO.

«Si no defienden nuestros derechos nos dejan sin futuro. No a los recortes de las pensiones. No a los recortes de las políticas sociales» son los lemas que figuraban en la pancarta central de la protesta, organizada con motivo del Día Internacional de las personas mayores.

Los asistentes portaron banderas con las siglas de los sindicatos convocantes y con frases como «El problema de tener hambre es que te ocupa todo el día, sobre todo si eres pensionista».

Vídeo. Protesta por la calles de Valladolid. / Rodrigo Ucero

Se trata de una concentración que se desarrolla todos los años, «estamos en el punto de salida, no hemos sacado nada de lo que nos quitaron», ha manifestado a los periodistas el representante de UGT en el área de Jubilados y Pensionistas Pablo Zalama.

El responsable de CC OO en esta materia Lorenzo Rubio ha reclamado la eliminación de la norma que planteó el PP en 2013 porque si no la situación d e la juventud va a ser «muy grave» cuando les llegue la hora de la jubilación.

A la concentración también ha acudido el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, quien ha justificado su presencia en la movilización en mostrar el apoyo a los mayores, defendiendo el sistema público de pensiones.

«El 10 de noviembre -fecha de las elecciones generales- se va a jugar garantizar la estabilidad de nuestros mayores», ha dicho Fernández, quien ha subrayado cómo su partido aboga por blindar las pensiones por Ley, con la actualización correspondiente al IPC.

También ha apostado por acabar con el copago sanitario y un incremento en la dotación de la ley de dependencia, ya que «decenas de personas mueren» esperando que les lleguen las ayudas.

«Preferimos que nuestros pensionistas duerman tranquilos aunque implique el desvelo de Pedro Sánchez», actual presidente del Gobierno en funciones, ha manifestado.