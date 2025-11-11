Los chefs vallisoletanos reivindican provincia y tradición en el Concurso Nacional de Tapas

Estos días Valladolid se convierte en la capital española de la tapa con una nueva edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de ... Valladolid', que reúne a 46 cocineros de todo el país y 16 chefs internacionales, entre ellos cuatro representantes locales –David Miranda (Las Kubas), Juan Carlos Jiménez (Azul Mediterráneo), Alejandro San José (Habanero Taquería) y Silvia Herrera (Mélida Wines)– que defendieron entre la jornada del lunes y la del martes la cocina vallisoletana con propuestas que reinterpretan la tradición del lechazo y de los guisos tradicionales desde distintas miradas.

Entre los aspirantes nacionales, cuatro restaurantes vallisoletanos asumieron el martes el reto de representar a la ciudad y su provincia en una de las citas más esperadas del calendario gastronómico; en concreto el bar Las Kubas, con su pincho 'Puceyaki' elaborado por David Miranda Castañeda; el Restaurante Melida Wines (Peñafiel) con 'Equilibrio' de Silvia Herrera Redondo; Azul Mediterráneo con 'Principino' de Juan Carlos Jiménez Pradas y Habanero Taquería, con 'Milpa' de Alejandro San José Birnbaum.

El primero en presentar su creación fue David Miranda durante la tarde del pasado lunes, que además llega al certamen como el vigente ganador del concurso local 'Valladolid Tapas Walk 2025'. Su tapa 'Puceyaki' abrió la participación vallisoletana en el certamen nacional con la posición número 13.

Silvia Herrero, de Mélida Wines, elabora su pincho 'Equilibrio'.

Miranda no ocultó su «satisfacción» por participar junto a algunos de «los mejores cocineros del país. Simplemente el hecho de estar en este concurso con 45 compañeros es un verdadero lujo». El chef explicó que su propuesta parte de una receta «muy personal», inspirada en la cocina de su abuela: «Nuestro pincho parte de un guiso tradicional de mi abuela, un entresado de lechazo. A partir de ahí, aplicamos técnicas más modernas, como hacerlo al vacío, y fuimos dándole vueltas al formato». El resultado final, confesó, surgió de una conversación con sus hijas, y detalló la tapa que ha presentado es un dorayaki con lechazo especiado y cocinado a baja temperatura y con jugos concentrados.

Posteriormente, en la jornada matutina del martes llegó el turno del segundo vallisoletano participante, Juan Carlos Jiménez, y su tapa 'Principino'. El cocinero se mostró aliviado tras unos meses «duros a nivel mental; he tenido muchas noches sin dormir y con mucha tensión», aunque aseguró que está «muy contento» porque el resultado del trabajo de todo el año «se ha visto reflejado».

Homenaje a la ciudad

Además, Jiménez explicó que su tapa es un homenaje a la ciudad de Valladolid, comenzando con el nombre, ya que se inspiró en la obra literaria 'El Principito': «El principito siempre cuidaba su rosa, y nosotros intentamos hacer un símil con la flor del pino y con nuestro producto estrella cárnico es el cordero lechal». En este sentido, precisó que la base es un guiso tradicional de lechazo, en concreto una caldereta de cordero lechal marinada con especias, desmigada y reducida para concentrar todo su sabor, acompañada de un caldo acevichado, por lo que una parte de la tapa se bebe y la otra se come «de un solo bocado».

Por la tarde Habanero Taquería presentó 'Milpa', la creación del chef Alejandro San José, quien se definió como un «apasionado» de este concurso al ser vallisoletano, por lo que supone «un orgullo participar». «Han sido muchos meses de preparación, de darle vueltas, de pruebas con el equipo hasta dar con la tecla correcta y sacar este pincho».

'Milpa' trata de un anillo crujiente a base de maíz y grasa de lechazo relleno, por una parte de Sintexle –una pasta que se hace en el sur de México, en la zona de Oaxaca, con tomates quemados y pieles de bacalao fritas– y, por otro lado de un lechazo asado en horno de leña y guisado en una salsa de tomatillo verde. El plato lo completan unos piñones garrapiñados y piña acerada.

Oreja y bacalao

La cuarta representante Vallisoletana en el certamen fue Silvia Herrera, chef del restaurante Mélida Wines, con su tapa 'Equilibrio', una propuesta que, según explicó la cocinera, combina la técnica basada en lo que asegura el propio nombre del pincho, el equilibrio. «Nuestro objetivo es que mantuviera el equilibrio y todo ha salido bien», comentó a la par que añadió que el hecho de participar y de estar en la final de este concurso supone «una alegría enorme», sobre todo porque el proyecto del restaurante Mélida Wines en Mélida, pedanía de Peñafiel, comenzó «tan solo hace cinco años».

«Nosotras nos sentimos ganadoras, pero este año ha habido mucho nivel y aquí están los mejores de España», destacó sobre una tapa que representa «el juego del equilibrio», tan presente, dijo, «tanto en la vida como en la cocina». Su tapa, según detalló, une el concepto «mar y tierra», ya que mezcla «la potencia que tiene un guiso de oreja» con la elegancia y la suavidad de un pescado como es el bacalao.