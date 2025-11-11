El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Carlos Jiménez, del restaurante Azul Mediterráneo, con el pincho 'Principino'.

Juan Carlos Jiménez, del restaurante Azul Mediterráneo, con el pincho 'Principino'. Carlos Espeso

Los chefs vallisoletanos reivindican provincia y tradición en el Concurso Nacional de Tapas

David Miranda, Juan Carlos Jiménez, Alejandro San José y Silvia Herrera representan a Valladolid con tapas que fusionan innovación y producto local

Celia Martínez

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:21

Comenta

Estos días Valladolid se convierte en la capital española de la tapa con una nueva edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de ... Valladolid', que reúne a 46 cocineros de todo el país y 16 chefs internacionales, entre ellos cuatro representantes locales –David Miranda (Las Kubas), Juan Carlos Jiménez (Azul Mediterráneo), Alejandro San José (Habanero Taquería) y Silvia Herrera (Mélida Wines)– que defendieron entre la jornada del lunes y la del martes la cocina vallisoletana con propuestas que reinterpretan la tradición del lechazo y de los guisos tradicionales desde distintas miradas.

