Estos son los chefs y expertos que conformarán el jurado del Concurso Nacional y Mundial de Tapas

El XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y IX Campeonato Internacional de Tapas reunirán a un jurado formado por más de 20 reconocidos chefs y profesionales del periodismo gastronómico. Entre ellos destacan Paco Morales, chef con tres estrellas Michelin y galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025, y Pichaya 'Pam' Soontornyanakij, recientemente distinguida como la mejor cocinera del mundo 2025, quienes presidirán los jurados nacional e internacional, respectivamente.

El certamen se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Cúpula del Milenio de Valladolid, consolidando a la ciudad como capital mundial de la tapa. En el XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, Paco Morales estará acompañado por compañeros de profesión como Carolina Sánchez (Restaurante Ikaro, 1 estrella Michelin y 2 soles Repsol), Iñaki Bretal (Restaurante O Eirado da Leña, 1 estrella Michelin y 1 sol Repsol) e Íñigo Lavado (Restaurante Itzuli).

Asimismo, los chefs tendrán el apoyo del jurado alterno formado por: Jonatan Armengol (periodista gastronómico), Ruth Alejandre (Directora de Relaciones Públicas y Comunicación en Minor Hotels), Raúl Fernández de Pablo (actor), Adrienne Chaballe (presentadora de la2 televisión), José Manuel Bajo (Secretario General de la D.O. Baena), Diego Murciego (cocinero del restaurante Desde 1911, una estrella Michelin y dos soles Repsol), Cristina LasVignes (Presentadora Telecinco), Víctor Martín Feliú (periodista) y Carlos Maribona (periodista gastronómico).

Por otro lado, el jurado del Concurso Mundial está presidido por Pichaya 'Pam' Soontornyanakij (Restaurante Potong, Mejor Cocinera del Mundo 2025 y una estrella Michelin). En este caso también estará acompañada del chef Paco Morales (Restaurante Noor, tres estrellas Michelin y tres soles Repsol); así como de Rafael Ansón (presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía); Gloria Lucía Martín (restaurante El Empalme); Iván Martínez Cubells (periodista), José Gordón (Restaurante El Capricho, 2 soles Repsol); Carlos Casillas (restaurante Barro, una estrella Michelin y un sol Repsol); Begoña Vázquez (Restaurante Regueiro da Cova), César García (chef de Melvalco Fine Foods) y Rafael Pico (vocal de la Junta Directiva de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español).

Los ingredientes precisos

Con más de dos décadas de historia, el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid contará con 46 chefs finalistas procedentes de 16 comunidades autónomas. Cada participante ha presentado un pincho o tapa personal cuyo costo no supere los 1,9 euros al valorar la materia prima de los ingredientes que intervienen en su elaboración.

Además, tendrá la oportunidad de hermanarse con un establecimiento local de Valladolid como padrino, con el fin de facilitarle los ingredientes precisos para elaborar la receta de su preparación. Los establecimientos, días y horarios en que las tapas participantes en la final o premiadas en el concurso estarán a la venta en los establecimientos padrinos, al precio de venta al público de 3,5 euros, serán detallados en la aplicación del concurso (SpainisTapas) y se comunicarán en las redes sociales, para su divulgación.

El orden de participación de los concursantes se determinará mediante sorteo durante la presentación del concurso de la mañana del día 10 de noviembre. Siguiendo este orden, en la fase final del concurso, los candidatos se incorporarán a los espacios culinarios individuales en lapsos sucesivos de cinco minutos, para dedicar un periodo máximo de 25 minutos para la elaboración de ocho tapas similares destinadas a la apreciación de cada uno de los siete jurados y a la reproducción fotográfica testimonial de cada tapa participante.

Campeonato Mundial

La nueva edición del Campeonato Internacional contará con 16 finalistas procedentes de los cinco continentes reflejando el carácter global y diverso del certamen. Cada participante ha presentado una sola tapa inédita, cuyos ingredientes y elaboración se plasmaron en el formulario digital oficial.

En este caso, el valor de los ingredientes de la receta no debe superar los 1,9 euros. El jurado seleccionó, entre las recetas recibidas, a dos finalistas por Europa y a uno por el continente africano. El resto de los finalistas son: los tres primeros clasificados del II Concurso de Tapas de las Américas, los cuatro primeros del I Concurso de Tapas de Asia, el primer clasificado del I Concurso de Tapas del Reino Unido, el primer clasificado del III Concurso de Tapas de México, el primer clasificado del II Concurso de Tapas de Malasia y el primer y segundo clasificados del VII Concurso de Tapas de Oceanía, con cuyos certámenes la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid mantiene convenios de colaboración. Al conjunto de participantes extranjeros seleccionados se sumó el vencedor del XX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de España, siendo en total 16 finalistas.

A cada candidato seleccionado se le asignará un establecimiento de apoyo (padrino) en Valladolid con el que tendrá que contactar previamente para facilitar toda la información necesaria para elaborar la receta y en el que podrá realizar las preparaciones previas necesarias. Los establecimientos de Valladolid ofrecerán al público las tapas campeonas. Se podrán reconocer porque publicitarán su condición de tapas vencedoras en el Campeonato Mundial de Tapas mencionando el autor.

