Chefs de dieciséis países compiten en Valladolid por elaborar la mejor tapa del mundo El candidato de España es Iñigo Tizón con su tapa 'Los lunes al Sol', del restaurante Gran Sol de Hondarribia

Miércoles, 12 de noviembre 2025

Las mejores tapas del mundo se dan cita este miércoles en Valladolid con la novena edición del Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid'. Durante su celebración, competirán un total de dieciséis cocineros, entre los que se encuentra el candidato de España, Íñigo Tizón, y su tapa 'Los lunes al Sol' del restaurante Gran Sol de Hondarribia, quien se proclamó vencedor de la última edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid'. Desde el continente americano llegarán participantes de Canadá, Estados Unidos, México y Uruguay. Europa estará representada por cocineros procedentes de Alemania, Noruega, Austria, Reino Unido. Desde Asia y Oceanía, el certamen contará con chefs de Indonesia, Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Australia, Malasia y Nueva Zelanda.

El jurado del Campeonato Mundial estará presidido por la chef Pichaya 'Pan', propietaria del restaurante Potong y nombrada mejor cocinera del mundo 2025; Paco Morales, propietario del restaurante Noor, con tres estrellas Michelin y Premio Nacional de Gastronomía 2025; Iván Sanz, de la Bodega Dehesa de los Canónigos; Gloria Lucía Martín, restaurante El Empalme; José Gordón, restaurante El Capricho, con dos soles Repsol; Carlos Casillas, del restaurante Barro, con una estrella Michelin y un sol Repsol; Begoña Vázquez, de restaurante Regueiro Da Cova; César García, chef de Melvalco Fines Foods; Rafael Pico, de Interprofesional del Aceite de Oliva de España; y el periodista Iván Martínez Cubells.

Gala de clausura

Esta mismo miércoles, a partir de las 19:30 horas, tendrá lugar la clausura y entrega de premios del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' y del IX Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid'. La gala estará presidida por el alcalde, Jesús Julio Carnero, y como cada edición se darán a conocer los nombres de los chefs que este 2025 se alzarán con el reconocimiento a la mejor tapa a nivel nacional y mundial.

La entrega de premios cerrará una nueva edición de ambos certámenes en los que la ciudad de Valladolid se consolida de nuevo como la capital mundial de la tapa.

