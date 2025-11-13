Los chefs campeones del concurso de tapas de Valladolid desvelan sus secretos para elaborarlas El chef vallisoletano Alejandro San José fue el ganador de campeonato nacional, y el australiano Andrea Vignali, el del certamen mundial

Celia Martínez Álvarez Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:38

El chef vallisoletano Alejandro San José, ganador del Concurso Nacional de Tapas Ciudad de Valladolid, ha compartido este jueves su emoción tras alzarse con el galardón en una cita que considera «única». «Han pasado unas horas del concurso, y vamos siendo conscientes de esto tan bonito que ha pasado», ha explicado.

Además, San José ha subrayado el «orgullo» que siente al triunfar en su tierra: «Me siento la persona más feliz del mundo porque soy vallisoletano, esta es la mejor semana del año y, haber ganado aquí, donde estudié, supone cerrar un círculo muy especial». El chef ha aprovechado la ocasión para poner en valor la formación culinaria que se imparte en la capital del Pisuerga.

Así, el cocinero ha explicado que su propuesta para el concurso refleja tanto su identidad profesional como su vida personal, ya que ha explicado que siempre que participan en este tipo de certámenes, su equipo busca algo que les represente tanto como negocio, como a su mujer y a él mismo.» Bajo esta premisa, hemos intentado crear algo que conecte con ambos mundos», ha sentenciado.

Ampliar Alejandro San José cocina 'Milpa', ganadora de la XXI edición del Concurso Nacional de Tapas.

'Milpa' trata de un anillo crujiente a base de maíz y grasa de lechazo relleno, por una parte, de Sintexle –una pasta que se hace en el sur de México, en la zona de Oaxaca, con tomates quemados y pieles de bacalao fritas– y, por otro lado de un lechazo asado en horno de leña y guisado en una salsa de tomatillo verde. El plato lo completan unos piñones garrapiñados y piña acerada.

Ampliar Andrea Vignali cocina 'Humo bajo la tapa', ganadora del IX Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid 2025.

Por otro lado, el chef australiano Andrea Vignali, ganador de la mejor tapa del mundo, ha mostrado su gratitud y admiración hacia Valladolid tras recibir el prestigiosos galardón, ya que ha asegurado que se le ha acogido «con mucha hospitalidad» y ha asegurado que se encuentra sorprendido con una ciudad en la que hay «tanto foco en la gastronomía».

Vignali, que regenta dos locales en Australia, ha explicado que su llegada a la competición ha estado marcada por un contratiempo laboral: «He estado a punto de no venir porque robaron en mi local, estaba muy nervioso y estresado por este suceso, pero dejé los problemas a un lado y me centré en dar lo mejor de mí con mi tapa». El chef se mostró especialmente orgulloso de haber presentado un producto poco habitual en España, ya que ha asegurado que traer carne de canguro a un sitio donde no se suele consumir es algo «muy bonito y especial».

Milpa Está formada por un anillo crujiente de maíz, relleno de lechazo guisado en salsa de tomatillo verde, chintextle de bacalao, piña encurtida en tepache y piñones garrapiñados. J. C. Castillo Humo bajo la tapa. Elaborada mediante un consomé ahumado de canguro bajo una tartaleta de tartar de canguro cortado a mano y Jamón Ibérico, acompañado de un divertido gel de canguro. J. C. Castillo 1 /

Además, el cocinero ha señalado que su creación parte, como todas sus elaboraciones, de una historia y de una conexión con la tradición, por lo que estuvo buscando de donde venían las tapas en España y conoció muchas teorías posibles sobre la creación de este plato gastronómico. Además, ha añadido que el canguro es una carne sostenible que se consume mucho en Australia, por lo que le pareció «la proteína perfecta para este certamen».

Lo más importante, el sabor

Sobre el proceso creativo, Vignali ha destacado la importancia entre el equilibrio entre el sabor y la presentación visual, aunque ha destacado que «siempre lo más importante es el sabor». Además, ha aseverado que en todos los lugares donde ha estado ha probado sus tartares y, a base de sus errores y aciertos ha aprendido a hacer «el mejor tartar de canguro».

En concreto, el plato es un steak tartar de canguro que ha preparado bajo un vaso de caldo rabo de canguro y, posteriormente, ha puesto una tartaleta crujiente. Así, las personas que lo degusten tienen que comer primero la tapa y después beber el caldo, «una mezcla que es impresionante». Por su parte, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha resaltado el «éxito» de este certamen y ha puesto en valor la profesionalidad del sector hostelero vallisoletano, «que conoce la importancia de las tapas de primera mano».

Ampliar Alejandro San José, de Habanero Taquería, de Valladolid, celebra el premio junto a Andrea Vignali, del restaurante australiano Al Dente Vinoteca. Carlos Espeso

Por otro lado, la edil ha anunciado que el concurso ahora afronta un nuevo desafío: «Queremos picar en África y extender, aún más, el concurso mundial de tapas». Jiménez también ha felicitado a San José y ha asegurado que es «un orgullo y un privilegio» para la ciudad. «Hace que la gastronomía sea un puente de unión entre la cultura mexicana y la española, ha afirmado, ensalzando además que Valladolid es «la casa de la gastronomía mundial, y sus profesionales de la hostelería están entre los mejores»..

