Una cerveza solidaria desde Valladolid con los chavales sin hogar en el Amazonas de Ecuador

Las cervezas servidas este viernes por la tarde en un pub de la calle Ruiz Hernández venían fresquitas, repletas de espuma y con un marcado sabor solidario. Decenas de personas participaron (y brindaron) en la fiesta de otoño organizada por un grupo de voluntarios y cooperantes que desde hace veinte años colabora con varias comunidades indígenas de Puyo, en la Amazonía ecuatoriana. «La imagen que tenemos del Amazonas es la que nos llega de los documentales.

Valoramos su inmensa riqueza natural, pero muy pocas veces somos conscientes de los problemas que allí tienen lugar», dice Carlos San Segundo, uno de los promotores de este proyecto que atiende a 260 niños de entre 5 y 18 años, expulsados de sus comunidades indígenas (kichwa, shuar, waorani, andoas, zápara, achuar, shiwiar) y que recalan en la ciudad sin recursos y muchas veces sin colchón familiar.

«En la selva se dan procesos de deforestación (tala de árboles) y de extractivismo(esquilmación de las riquezas de minerales y petróleos)que están diezmando la población de estas nacionalidades indígenas». «Es una zona que no está muy densamente poblada (un habitante por kilómetros cuadrado), pero son pueblos que llevan mucho tiempo allí y que por estas acciones tienen que abandonar sus poblaciones», explican. La alternativa es asentarse, sin recursos, en los suburbios de localidades a las puertas de la selva.

Pero allí, muchos de los niños que llegan solos se ven inmersos en procesos de violencia física, psicológica o sexual. Este proyecto –impulsado desde Valladolid y con el respaldo de Cáritas– trabaja para ofrecer una escuela, un hogar (donde les sirven comida) y talleres laborales (agrícolas, textiles, de soldadura o carpintería) para estos chavales que, de otro modo, caerían en la mendicidad, la exclusión o la prostitución.

Encuentros con la Amazonía Encuentros por la Amazonia es una red de voluntarios que colabora en la recaudación de fondos para financiar el proyecto de cooperación solidaria llevado a cabo en Puyo. Cada mes de junio organizan una fiesta en San Juan de Dios, con el apoyo de Cáritas, y en otoño celebran una quedada (como la de este viernes en el pub Seamróg) para obtener financiación. Cooperantes vallisoletanos viajan en verano a Ecuador.

