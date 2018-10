Cerca de 300 personas reclaman el incremento de las pensiones Los manifestantes, durante la protesta. / RODRIGO JIMÉNEZ Los manifestantes exigen que las prestaciones mínimas alcancen el salario de la Carta Social Europea PATRICIA ORTEGA VALLADOLID Sábado, 27 octubre 2018, 20:05

Casi trescientas personas se manifestaron hoy en Fuente Dorada para reivindicar unas pensiones dignas, que sean –al menos– iguales al salario mínimo de 710 euros que recoge la Carta Social Europea. Aunque el tiempo no acompañó, la multitud de ancianos caminó con el espíritu de un quinceañero al grito de «la lucha es el único camino». Y eso es lo que hicieron, luchar desde las 12:00 hasta las 13:00 horas, desde Fuente Dorada hasta la plaza Portugalete, en Valladolid, para reclamar unas prestaciones dignas.

Antes de finalizar la marcha, Carmen Pérez y Jesús Isabel, los portavoces de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones –encargada de organizar el evento–, leyeron un manifiesto, en el que se exponían las razones de su protesta.

Entre otros puntos, reivindicaron el derecho a una pensión digna de, al menos, 710 euros, como recoge la Carta Social Europea. Además, se manifestaron para que la «pensión sea un derecho que recoja la Constitución y que se tome en cuenta a la hora de realizar la partida de presupuestos estatales y autonómicos». También destacaron la labor de todas esas mujeres que dedicaron su vida a cuidar de su casa y su familia y que, hoy, «se encuentran desamparadas». Así, reclamaron una pensión de viudedad igualitaria, en lugar del 60% del importe de la del cónyuge, que es lo que recibe este colectivo.

No se manifestaron solo a favor de las pensiones, sino que también reivindicaron el derecho a «la enseñanza y la sanidad pública, universal y digna».

Por último, avanzaron que el día 8 de noviembre se reunirán con la Junta de Castilla y León para demostrar «con números» que es posible proporcionar a los ciudadanos castellanos y leoneses una pensión «igual o por encima del salario mínimo interprofesional».

Teodoro y Luis, dos de los mayores asistentes a la manifestación, mostraron su desencanto en cuanto al número de personas asistentes. Dicen que echan en falta a más personas de su edad, a los que afectan del mismo modo esta situación.

Pero eso no es todo, lo que realmente les preocupa es el futuro que les espera a sus descendientes. «Hay que tener una cosa clara, nosotros luchamos por una pensión digna, porque nos cuesta llegar a final de mes, pero al menos la tenemos. En cambio, no sabemos qué pasará con nuestros hijos y nietos», afirman. Lo achacan a la precariedad laboral de la situación actual, pues «si los sueldos no son dignos, no podrán cotizar de forma digna, lo que dejará unas pensiones precarias o inexistentes». Así, animan a los jóvenes a luchar por sus derechos, para que el día de mañana «tengan algo a lo que poder agarrarse». Porque, en definitiva, esto es lo que reclaman.