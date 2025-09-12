Los Centros de Vida Activa albergarán salas de estudio para opositores todo el año Los espacios de Parquesol, Rondilla, Delicias y Huerta del Rey funcionarán los sábados por la tarde, domingos y festivos y complementarán el horario de apertura de las bibliotecas municipales

Los Centros de Vida Activa (CVA) de Valladolid acogerán de nuevo durante todo el año salas de estudio para opositores, tras ser utilizadas hasta el 9 de septiembre por un total de 11.125 usuarios. Así lo ha anunciado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el transcurso de la visita que ha realizado al Centro de Vida Activa de Parquesol, uno de los cuatro espacios de la red municipal que se han puesto a disposición de la ciudadanía como salas de estudio durante la época estival.

Desde el pasado 30 de junio y hasta el próximo 14 de septiembre, los CVA de Parquesol, Rondilla, Delicias y Huerta del Rey han ofertado un total de 139 plazas, siete más que el año pasado, destinadas tanto al estudio individual como al trabajo en grupo.

Según informa el Consistorio, l«a apertura de estos espacios no ha supuesto ningún coste extra para las arcas municipales, ya que se han habilitado en el mismo horario de funcionamiento de los Centros de Vida Activa». «De esta forma, los recursos de los ciudadanos vallisoletanos se han utilizado de manera eficiente, respondiendo a una demanda creciente sin necesidad de incrementar el gasto público», añade.

El Ayuntamiento quiere dar continuidad a esta iniciativa, de manera que, una vez finalizado el servicio específico de salas de estudio en verano, los CVA permanecerán abiertos todos los fines de semana del año. De esta forma, se complementa el horario de las bibliotecas municipales (abren mañanas y tardes, de lunes a viernes, y sábados por la mañana), ofreciendo a los opositores y estudiantes más opciones para organizar su tiempo de preparación. Las salas de estudio en los CVA funcionarán los sábados por la tarde, domingos y festivos.

Durante la visita, el alcalde ha destacado la importancia de mantener estos recursos municipales como apoyo al esfuerzo de quienes se preparan para su futuro profesional. «Valladolid quiere estar al lado de sus jóvenes y de todas las personas que se preparan para opositar. Sabemos el esfuerzo que supone y por eso seguimos ampliando y mejorando estos espacios, que se han convertido en un referente de apoyo y de compromiso con la educación y el empleo de calidad», ha señalado Carnero.

«Con este programa, el Ayuntamiento de Valladolid refuerza su apuesta por ofrecer servicios útiles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía, poniendo a disposición de los opositores espacios accesibles, cómodos y con horarios flexibles durante los meses de verano», explican desde el Consistorio.

