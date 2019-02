Los centros especiales de Valladolid se movilizan para evitar un posible cierre

«Los profesores no saben cómo tratar con nuestros hijos»

Luis Ramírez. / El Norte

David Ramírez tiene trece años y padece el síndrome de Trastorno de Déficit de Atención (TDH). Sin embargo, empezó «a vivir» hace año y medio, cuando sus padres, «hartos» del trato que recibía en un colegio ordinario de Valladolid, decidieron trasladarle a uno privado especializado. «Mi hijo iba a clase llorando, estresado, no aprendía nada. Los niños no querían jugar con él en el patio y los profesores no sabían como tratarle», asegura Luis Ramírez.