El centro Vicente Ferrer enfrenta a las cofradías de Medina con el Consistorio Carlos Serrada, presidente de las Cofradías, y la alcaldesa, Teresa López, en una foto de archivo. / F. J. La Junta de Semana Santa pide que licite la gestión del edificio, mientras que el edil de Turismo critica que hagan «política a favor del PP» PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Martes, 21 agosto 2018, 09:41

Lo dijeron antes de la Feria Renacentista Imperiales y Comuneros y lo repiten un día después. La Junta de Semana Santa de Medina del Campo, a través de su perfil en una red social, ha vuelto a manifestar su malestar con el Ayuntamiento de la localidad, al que califica de «incompetente» por no licitar el nuevo pliego de adjudicación del Centro San Vicente Ferrer, contrato que estaría finiquitado desde el 20 de agosto de 2016.

Ante esta situación, aseguran que durante dos años han gestionado en «precario» este centro y que no pueden entender cómo se puede tardar 24 meses en publicar un pliego que, además, al Ayuntamiento no le genera ningún gasto, «puesto que la gestión no lleva aparejada ningún tipo de subvención».

Además de cargar de nuevo contra la alcaldesa, Teresa López, a la que acusa de «mentirnos», la Junta de Semana Santa también quiere marcar las distancias con el Museo de las Ferias al asegurar que «hemos mejorado el número de visitantes al Centro San Vicente Ferrer en los últimos años, alcanzando el pasado año cifras de visitantes que por primera vez superaron a las que tuvo el Museo de las Ferias». En este sentido, insisten en que «el Museo de las Ferias, que no necesita licitación por estar gestionada por una Fundación, acarrea unos gastos de más de 300.000 euros anuales al Ayuntamiento».

Los funcionarios

La entidad que agrupa a las hermandades medinenses, además de quejarse del «maltrato recibido por el Ayuntamiento» y solicitar «un mayor apoyo de nuestros gobernantes a la celebración con mayor relevancia turística, cultural y tradicional que tenemos en nuestra villa como es la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional», explican que «según Teresa López el problema para que no se haya publicado reside en los funcionarios. Primero fue la técnico de la Oficina de Turismo, después el responsable de contratación y luego los que generan todos los males de la gestión de nuestro gobierno municipal: la interventora y el secretario».

En este sentido aseguran desconocer los motivos por los que el Ayuntamiento no ha publicado en 24 meses el pliego, «que debe ser público y al que cualquier empresa, asociación o entidad podría presentarse», por lo que exigen que la administración local publique los requisitos para presentarse al nuevo concurso de licitación que consideren prioritario.

El centro de interpretación de la Semana Santa San Vicente Ferrer de Medina del Campo se inauguró en el año 2009 y tuvo una inversión de 751.000 euros que fueron desembolsados por la Junta de Castilla y León (562.000), la Diputación de Valladolid (144.000) y el Ayuntamiento de Medina del Campo (45.000).

Por su parte, el concejal de Turismo, José María Magro, acusó a García Serrada, presidente de la Junta de Semana Santa, de «mentiroso» y de utilizar la Semana Santa «para hacer política a favor del PP». Asimismo afirmó que el Centro San Vicente Ferrer «es el recurso turístico menos visitado, tal es así que en 2017 recibió 9.730 personas frente a las 12.890 del Museo de las Ferias», por lo que quiso dejar claro que éste último es uno de los museos más importantes de Castilla y León, Incluso añade que piezas del mismo han sido expuestas en el Museo del Prado en Madrid, además de ser uno de los centros de investigación histórica más importante de toda Europa, «por lo que es ridículo que García Serrada cargue contra el Museo de las Ferias».

Prioridades

Respecto al retraso en la licitación del nuevo pliego del San Vicente Ferrer, Magro aseguró que el Ayuntamiento de Medina del Campo tiene prioridad en las licitaciones y «si el presidente de la Junta de Semana Santa prefiere que se saque antes esta licitación a las de la ayuda a domicilio y de las guarderías muestra el tipo de persona que es».

En cuanto a la cuantía que las arcas municipales destinan a la Semana Santa, Magro subrayó que «el Ayuntamiento invierte más de 50.000 euros en su promoción y gestión, cantidad que supera en más del 50% a lo que invertimos en la Feria Renacentista».

Desde el Ayuntamiento aseguran que no tienen previsto concertar reunión alguna con el presidente de la Junta de Semana Santa, «ya que tuvo su oportunidad y nunca quiso trabajar con nosotros».