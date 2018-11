El centro para personas sin hogar roza el lleno en las primeras noches de frío Voluntarios de Cruz Roja atienden a una persona sin hogar en Valladolid. / R. G. Desde que activara el plan invernal el 31 de octubre, el Ayuntamiento ha alojado a doce hombres en pensiones ante la alta ocupación del albergue L. SANCHO Viernes, 23 noviembre 2018, 08:53

Aún no ha llegado el frío. No al menos en avisos especiales de temperaturas significativas bajo cero. Pero el albergue municipal que acoge a personas sin hogar –cuya situación se reivindicará este domingo con motivo del Día Internacional– ha rozado de media el lleno desde que el pasado 31 de octubre el Ayuntamiento activara el habitual plan de prevención ante la previsión de las olas de frío habituales de los meses de invierno. En estos 22 primeros días de noviembre, el grado de ocupación del albergue ha sido del 90,7%, siete puntos más que el pasado año en las mismas fechas, por lo que el área de Servicios Sociales se ha visto obligada a utilizar también la opción de derivar a pensiones a aquellos ciudadanos que no tienen un techo donde cobijarse cuando el albergue está prácticamente al 100% –salvo las plazas reservadas para emergencias–.

Lo habitual, según detallan desde el área de Servicios Sociales, es reservar un número de camas para emergencias de última hora con el objetivo de que nadie se quede en la calle. Han sido así de media 5,8 las plazas (de un total de 58) reservadas. De tal forma que doce personas, todos hombres, han sido alojados en pensiones de la ciudad. «Mientras está en marcha el dispositivo de invierno se garantiza que ninguna persona indomiciliada tenga que dormir en la calle», señalan desde Servicios Sociales, es decir, «que todas aquellas personas que acudan al albergue se les pueda proporcionar una cama para pernoctar».

¿Esto quiere decir que hay más personas sin hogar en Valladolid? La concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, asegura que es complicado conocer la oscilación en el número de ciudadanos que se encuentran en la calle. Admite de hecho que la ocupación registrada esta temporada le está sorprendiendo también a su área, pues según los datos que manejan, a través de Cruz Roja, la cifra de personas sin hogar es de unas sesenta, similar a otros años. «Mantenemos la opción de las pensiones y si es necesario se buscarán otras opciones, pero el objetivo es que nadie duerma en la calle», sostiene la concejala.

En lo que va de año han sido atendidas en este albergue 357 personas (pendientes del grueso de lo que falta de noviembre y todo diciembre). La mayoría, 301, fueron hombres, y el resto, 57, mujeres. También la mayoría nacionales o de países de la Unión Europea (214) frente a 143 inmigrantes de otros países.

Junto con el servicio de alojamiento, Valladolid presta también otro municipal de comedor que cubre la necesidad básica de alimentación de las personas indomiciliadas, transeúntes o domiciliadas en Valladolid con importantes dificultades para su inserción social y escasos recursos económicos. El comedor, con una capacidad diaria para atender a un mínimo de 80 y hasta 125 en función de la demanda, ha atendido en lo que va de año a 579 personas (671 durante todo 2017), con 22.062 comidas servidas y 14.988 cenas. El 80% de los usuarios son hombres mientras que el 20% son mujeres. Además, el 37% son inmigrantes y el 63% españoles y naturales de los primeros 15 países de la Unión Europea.