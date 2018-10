El Centro Hospitalario Benito Menni entrega sus premios en Valladolid Algunos miembros del jurado del III Certamen de Postres. / El Norte En esta edición se ha reconocido la labor de la Fundación Michelín en España y Portugal, así como la del doctor Manuel Martín Carrasco EL NORTE Valladolid Miércoles, 10 octubre 2018, 20:39

Este martes ha tenido lugar el acto de entrega de la VII édición de los Premios del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid, que este año ha reconocido la labor de la Fundación Michelin España-Portugal y la del Doctor Manuel Martín Carrasco. Los usuarios del propiohospital han sido los encargados de entregar los galardones durante el transcurso de la emisión de Onda Menni, el taller terapéutico de radio que fue inaugurado el año 2015 por el locutor radiofónico Carlos Flores.

«Con estos premios queremos reconocer la labor solidaria que desde las empresas e instituciones de nuestra sociedad, que en tiempos de necesidad y en situaciones de fragilidad saben estar cerca de las personas. Además este año también se reconoce la labor al Doctor Manuel Martín por su trayectoria profesional siempre al lado de los que más lo necesitan», ha afirmado el director del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid, Antonio Rodríguez.

Felix Sanchidirán ha sido el encargado de recoger el premio en nombre de la empresa Michelín España-Portugal, que «lleva más de 20 años colaborando con el Centro Hospitalario Benito Menni», tal y como ha recordado. Además, ha destacado «el trabajo que se hace en el centro, porque . Por eso, querremos que personas (en referencia a los profesionales del centro hospitalario) como vosotras nos dediquéis el tiempo que nos dedicáis». Por su parte, el segundo premiado, Manuel Martín, ha agradecido este reconocimiento a su familia, a las Hermanas Hospitalarias y «a las personas que he atendido que me han dado más de lo que yo las he dado a ellas», según ha apuntado.

Certamen de cocina

Para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, que se ha celebrado este miércoles, el centro preparó la final del III Certamen de cocina. Tras dos días de propuestas culinarias en los que participaron tanto usuarios, familiares como voluntarios, un jurado de excepción ha valorado los tres postres finalistas.

El jurado ha estado compuesto por Felix Sanchidrián, director de la Fundación Michelin; Manuel Martín, médico de las Hermanas Hospitalarias, Ángel Martínez, hostelero de Valladolid; Alejo Burgos Arribas, hostelero jubilado y presidente de la Asociación de Hosteleros de Valladolid; el coronel Vicente González Martín, delegado de Defensa de Castilla y León; Jose María de Arriba y Cristina Vázquez, del propio centro Benito Menni; Conrado Íscar, diputado delegado del Área de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid; Rafaela Romero, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid; Ciriaco Sánchez, representante del Banco Santander y Freddy Varó, de la Fundación Abracadabra. Entre tanto, la edil de Servicios Sociales, encargada de anunciar el desayuno ganador, ha agradecido «el gran trabajo y esfuerzo de todos y todas los participantes».

Así, los Premios Benito Menni suponen un reconocimiento a aquellas personas físicas e instituciones que durante su trayectoria han contribuido a la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental. Desde 2012, este galardón ha reconocido la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental, entre cuyos galardonados se encuentran el Padre Ángel, el doctor Emeterio Fernández Marcos; la periodista Ana Santiago o la Familia Martinez Sarmentero, de los establecimientos La Sepia, El Corcho, Restaurante El Peso etc… e instituciones como la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Feafes Castilla y León