«Desde el centro de España hacia el norte existía un vacío musical de una banda como la nuestra»

Juan Antonio de la Hera 'Neguri', fundador de la Neguri Big Band que actuará esta noche en Íscar CRUZ CATALINA Jueves, 28 junio 2018

El escenario del patio de armas del castillo de Íscar acogerá hoy, a las 21:00 horas, la actuación de la Neguri Big Band, en el marco del ciclo musical 'Castellum Íscar Jazz', heredero de las 'Jam Sessions' celebradas a lo largo de estos últimos ocho años. Se trata de una formación musical integrada por dos docenas de músicos y dos cantantes, nacida en septiembre del pasado año gracias a la idea y tesón del conocido batería y percusionista Juan Antonio de la Hera de crear una 'big band' única en recuerdo a su padre, el reconocido pianista Antonio de la Hera, de quien ha heredado el apodo de 'Neguri'.

–¿Cómo se logra reunir en una formación musical a tantos y tan buenos músicos como tiene la Neguri Big Band?

–Pues a base de muchas horas, días y meses madurando un proyecto, posiblemente demasiado ambicioso, que se hacía necesario, habida cuenta de que desde la zona centro de España hacia el norte había un vacío musical al no existir ningún tipo de formación de estas características. Han sido muchas horas ante el ordenador buscado a través de las redes sociales a cada componente, con la condición de que contara con la maestría y pasión necesarias para interpretar este estilo musical, hasta hacer realidad lo que entonces era un proyecto.

–Veinticuatro músicos y dos cantantes, ¿resulta difícil coordinar a tantos profesionales?

–Más que difícil, lo que resulta es laborioso mover a tanta gente, que va desde los 16 años del más joven a los 'taitantos' del más 'oldie', para un concierto como va a ser el de este viernes en el castillo de Íscar, un empeño personal del saxofonista iscariense Pepe Muñoz por mostrar a sus paisanos esta forma de interpretar una música que transporta al pasado, pero que por mucho tiempo que pase no deja de estar en vigor, y a la que se van acercando cada vez más los jóvenes. Los gastos son importantes y la cantidad que se paga a una formación tan numerosa como la nuestra, en comparación con otras que tienen menos componentes, muchas veces no compensa si no fuera por la ilusión que todos sentimos por la música y el objetivo común de compartir esa pasión con el público.

–Conseguir dos docenas de músicos para formar la banda llevó su tiempo, ¿y encontrar director musical?

–Siendo un tema complejo, buscar un gran director musical que fuera capaz de llevar, y con acierto, la batuta, fue sin duda más fácil de lo esperado. Miguel Sacristán, reconocido organista y clavecinista en música sacra y barroca, junto con formaciones corales y de cámara, además de productor discográfico en estilos como el jazz y el pop, fue uno de esos profesionales que, además de estar sobradamente capacitado para estar la frente de la banda, desde el primer momento creyó en el proyecto Neguri Big Band.

–¿Qué repertorio interpretan?

–Contamos con un repertorio variado de compositores como Cole Porter, Duke Ellington, Irvin Berlín o Nat King Cole, intérpretes como Frank Sinatra, Natalie Cole, Louis Prima, Ella Fitzgerald, Diana Krall, etc. En definitiva, swing y jazz a raudales, pero también soul y música latina como boleros, chachachás o bossanovas.