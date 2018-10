El centro de la ciudad vuelve a concitar el interés de los compradores de viviendas

Ni solo de pan vive el hombre ni solo de la periferia lo hace la quinta edición de la Feria Inmobiliaria de Valladolid. Aunque no cabe duda de la importancia de las promociones en los alrededores, en este 2018 existen también opciones para adquirir un piso en el centro, una posibilidad que los potenciales compradores no desdeñan, como se vio en la segunda jornada celebrada ayer. Aunque la vivienda de nueva construcción ya ha sido asimilada por el público, hay quien se sigue decantando por la adquisición de una remodelada para habitar o como una inversión.

El flujo de visitantes en la Feria de Muestras encontró en un grado alto el mismo perfil de la primera jornada: «El de un comprador con o sin familia, habitualmente pareja, que busca vivienda en Valladolid de tres habitaciones y garaje». Ese es el 'retrato robot' de Eva Fernández, responsable de Ker 2000, una de las inmobiliarias con promociones en el centro, en Vicente Moliner.

En ese caso, la decisión tiende a ser rápida «porque ven el producto ya acabado». «Hay compradores que lo ven más como una inversión; unos se decantan por el uso propio y otros por invertir y alquilar», confirma.

No obstante, Ker 2000 cuenta en su catálogo con otras promociones que tratan de adaptarse a cualquier tipo de comprador, tanto a través de viviendas de protección, adosados o en la urbanización Valparaíso, con las cuales Fernández percibe que el público sabe «que hay construcción nueva en Valladolid y la asume con naturalidad».

Otro expositor con obra nueva de rehabilitación al que puede acudir el público es A&M Inmobiliaria, con dos promociones, en la calle Perú y en Colmenares. En ambos casos se busca recuperar edificios del centro como opciones residenciales, con el afán de colmar los intereses de ese tipo de comprador que lo prefiere a la periferia. En opinión de Mónica Muro, cabeza visible de A&M, «ha habido una temporada en la que todo el mundo quería salir de la ciudad, y muchos de aquellos que se fueron están llegando a una edad en la que prefieren volver al centro», donde, además, la empresa cuenta con locales comerciales, otra de las posibilidades con las que trata de dar un servicio integral al usuario. «Empezamos a potenciar también ese producto para coger todo el abanico del sector», lo que añaden a promociones nuevas abiertas de vivienda de 2, de 3 y de 4 dormitorios, y es en estas dos últimas en las que «el comprador pone más sus miras de futuro». «Antes estaban más demandadas las viviendas de 2 dormitorios en la periferia. Ahora la tendencia va más hacia ahí, porque el comprador joven piensa en si va a tener familia o no, por ejemplo», expone Muro.

También en la capital, aunque en zonas nuevas como Villa del Prado o Viveros Cuatro, aunque centrada en viviendas de protección oficial, Espacio Inmobiliario presenta tres promociones tratando de escapar de los tópicos de este tipo de pisos, que hablan de acabados básicos. Contra esto, y tal y como explica su agente Esperanza Lorenzo, da al usuario la opción «de personalizar al máximo su vivienda» en los alicatados o en la pintura, facilidades que permiten que la confianza con respecto a los planos sea mayor, pues a veces cuesta «un poco» que el comprador dibuje en su cabeza aquello que está pendiente de remate, como es el caso en aquellas promociones que Espacio tiene pendientes de sorteo.

Las nuevas presencias

Además de expositores que repiten o cuya presencia en FIVA es ya tradicional, otras empresas han apostado bien por su primera asistencia o por promocionar novedades recientes. Este es el caso de Solvia, que en esta feria está dando a conocer las sedes físicas recientemente abiertas en Valladolid, una situada en Isabel la Católica y otra sita en Laguna de Duero, donde se encuentran también las dos promociones que viene presentando. «Queríamos que el cliente supiera que Solvia está en Valladolid de manera física, que ya no tienen que usar la web o un 'call center' para acceder a nuestros servicios», reflexiona Ester Tasis, una agente. «Intentamos que se sepa que estamos en Valladolid», añade.

Con una finalidad semejante, la de presentar sus servicios, FIVA 2018 es la primera edición en la que GG Interiorismo participa. Después de observar en pasadas ediciones que existe un nicho de mercado que se puede explotar en la feria, su paso por ella les viene dejando un buen sabor de boca porque «el público que pasa por el estand» destaca que son «innovadores», según afirma Laura González, una de sus responsables. «Ofrecemos un servicio completo en obra nueva y reforma. Podemos hacer todo el proyecto y llevar a cabo toda la construcción o plantearle al cliente las posibilidades que tiene en función de sus necesidades», dice, indicando que el público que acude a su expositor lo hace «solicitando normalmente una reforma integral de la vivienda». Además, frente a las dudas que pueda tener el visitante sobre cómo será el acabado, tienen recursos: pueden ver cómo han sido ejecutados otros proyectos en tres dimensiones y hacerse una mayor idea de cómo quedaría, por ejemplo, su nuevo salón.

Otro expositor que sale un poco de la generalidad es pisos.com, que convierte durante estos días en un espacio físico su portal de Internet, en el cual se encuentra todo tipo de vivienda usada o de obra nueva, en alquiler o compra, garajes o locales principalmente en la provincia (pero no solo). María Valdunciel y Esther Castilla, sus agentes, se dedican «al asesoramiento del usuario de la web y a la orientación para contactar con las inmobiliarias», así como animan a todos «a que se dejen aconsejar, que busquen buenos profesionales, que utilicen de manera correcta los portales y recurran a las alertas», ya que permiten acceder rápidamente a una oferta que a veces desaparece en cuestión de horas por la rapidez con la que se mueve este mercado. En la misma línea, aprovecharon las dos para lanzar un consejo también a sus compañeros, por qué no, de la propia FIVA: «Les animamos a que documenten bien las viviendas, ya que de la información que den va a depender que les contacten o no». Aunque eso será a partir del lunes. Hoy aún pueden hacerlo en la FIVA.