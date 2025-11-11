El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto actual de la portada de acceso a Las Francesas tras la restauración. Alberto Mingueza

Valladolid

La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación

La actuación para renovar el aspecto de la fachada se inició en agosto tras sufrir varios desprendimientos este año

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

La fachada de Las Francesas luce ya su renovado aspecto. Algo más de tres meses han sido necesarios para que la portada, entrada al complejo ... desde la calle Santiago, culmine su rehabilitación, que comenzó en agosto para reparar los desperfectos causados por varios desprendimientos. Ya a simple vista se notan los cambios, los más palpables llegan con la limpieza de la propia piedra, que acusaba el paso de los años también sobre la pintura de color crema de la portada y que ahora muestra un aspecto más limpio tras la actuación sobre la propia fachada y el pórtico, atribuido al arquitecto Francisco de Mora y que data de finales del siglo XVI (1593).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  2. 2

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  6. 6

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  7. 7

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  8. 8 Un hombre arranca de un mordisco un trozo de oreja a otro durante una pelea en Valladolid
  9. 9 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  10. 10 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación

La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación