La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación

La fachada de Las Francesas luce ya su renovado aspecto. Algo más de tres meses han sido necesarios para que la portada, entrada al complejo ... desde la calle Santiago, culmine su rehabilitación, que comenzó en agosto para reparar los desperfectos causados por varios desprendimientos. Ya a simple vista se notan los cambios, los más palpables llegan con la limpieza de la propia piedra, que acusaba el paso de los años también sobre la pintura de color crema de la portada y que ahora muestra un aspecto más limpio tras la actuación sobre la propia fachada y el pórtico, atribuido al arquitecto Francisco de Mora y que data de finales del siglo XVI (1593).

La intervención, calificada como urgente al encontrarse en una calle con gran tráfico peatonal, ha tenido un coste que alcanza los 42.600 euros y se ha completado por parte de la empresa Medivall. Antes del inicio de la rehabilitación también estaba prevista la retirada, en la medida de lo posible, del cableado eléctrico que cuelga de la fachada, si bien todavía hay parte que permanece en la portada. Este lunes, los operarios ya habían retirado casi la totalidad del andamio que había ocultado durante tres meses la portada, a falta de desmontar la última parte de la estructura, junto a la administración de lotería.

Los técnicos municipales detectaron la degradación del mortero de la fachada y caídas de parte del dintel en una ventana

La restauración también ha mejorado el aspecto de la imagen de una virgen que preside la entrada a la zona de Las Francesas y por debajo de un crucifijo. El proyecto de rehabilitación recibió el visto bueno del Servicio Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, pues las zonas históricas del antiguo Convento de las Comendadoras de Santa Cruz, fundado en el año 1487, están declaradas como Bien de Interés Cultural desde 1967.

La intervención se llevó a cabo después de varios desprendimientos que se registraron a principios de 2025 en la fachada que da acceso al entorno desde la calle Santiago. El inicio de la rehabilitación llegó tras constatar varias deficiencias detectadas por los técnicos municipales, donde se encontraron desprendimientos del revoco del alero, la degradación del mortero de la fachada y caídas de parte del dintel de una de las ventanas que constituyen la entrada desde la arteria comercial. Según explicaba en agosto Jorge Silva, uno de los arquitectos responsables del proyecto, junto a Vicente Muñoz, el análisis realizado también confirmó la obturación del canalón y las bajantes, lo que provocó humedades en el conjunto al no poder desaguar correctamente.

La actuación en la portada es la segunda que se acomete en los últimos tres años en elementos de Las Francesas. La última se produjo en 2023 y llegó tras las reivindicaciones de parte de la comunidad de propietarios del inmueble, cuando la Consejería de Cultura acometió la recuperación del Patio de las Tabas después de que hubiera perdido parte de dichos huesos, que sirven como decoración en el pavimento, por el desgaste provocado a lo largo de los años. Aquella inversión alcanzó los 60.000 euros.