Centenares de personas salen a las calles de Valladolid para reclamar medidas contra la lacra de la violencia machista Concentración en el Día Internacional contra la violencia machista en Valladolid. / A. de Torre El alcalde, Óscar Puente, reclama que el Pacto de Estado contra violencia de género ponga a disposición de los ayuntamientos más medios EL NORTE Valladolid Domingo, 25 noviembre 2018, 16:28

Centenares de personas se concentraron esta mañana en las calles de Valladolid para reclamar a las administraciones públicas medidas contra la lacra de la violencia de género en una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres. La protesta, que arrancó pasadas las 12 horas desde la plaza de Fuente Dorada, la encabezó una pancarta en la que se recordaba que desde el año 2003 un total de 971 mujeres han sido asesinadas en España.

Más noticias Palencia clama en la calle contra la violencia de género

Entre los manifestantes se encontraba el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que antes de que los manifestantes iniciaran su marcha hasta la plaza de la Universidad, destacó la importancia de poner el acento en la concienciación y reclamó que se dote con más fondos al Pacto de Estado contra la violencia de género para que las administraciones comprometidas en la lucha contra esta lacra, «como es el Ayuntamiento de Valladolid«, dispongan de más medios.

Desde la Coordinadora de Mujeres, Marisol Moráis reclamó a las instituciones que se responsabilicen de los asesinatos, de los maltratos y de las violaciones que sufran las mujeres y que pongan en marcha leyes que realmente proteja a las víctimas y castiguen a los culpables. «No queremos más minutos de silencio, queremos un Pacto de Estado contra la violencia machista que realmente funcione», sentenció.

Además, Moráis argumentó que tras las multitudinarias manifestaciones del pasado 8 de marzo, «el patriarcado más casposo ha reaccionado atacando ferozmente a las mujeres» con sentencias judiciales como las de 'La manada' o Juana Rivas, o con insultos como los dirigidos por un juez de violencia de género de Madrid contra una víctima.

La representantes de la Coordinadora de Mujeres también alertó del preocupante aumento de la violencia machista entre los jóvenes, por lo que insistió en reforzar la educación en igualdad. «La violencia machista desaparecerá cuando las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda y participemos de forma igualitaria en esta sociedad», sentenció.

Por su parte, Puente salió al paso de las críticas de la Coordinadora de Mujeres sobre el papel de las administraciones públicas a la hora de combatir la violencia machista y defendió el trabajo que en esta materia se viene desarrollando desde el Ayuntamiento. El regidor afirmó que «es difícil que se puede hacer más con menos recursos» y recordó que durante su mandato se reabrió el Centro de Igualdad, «cerrado por el PP», a la vez que hizo referencia a las campañas de concienciación en la igualdad que, de forma especial se están desarrollando desde la Concejalía de Educación para los niños y a los medios municipales para ayudar a la inserción laboral de las víctimas de violencia de género.

No obstante, Puente reconoció que las administraciones tiene su cuota de responsabilidad y siempre pueden hace, pero insistió que él tiene la «conciencia muy tranquila». Además, resaltó que lo importante es concienciar a la sociedad de un problema que no se está solucionando, «que no tiene viso de remitir y que es una lacra insoportable que provoca que todos los meses se cierren con alguna víctima mortal».