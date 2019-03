Un centenar de trabajadores de DIA se manifiesta en Valladolid contra la «sangría» de despidos

No lo consideran un «fracaso», pero sí una «decepción». Poco más de un centenar de trabajadores de la cadena de supermercados DIA, acompañados de familiares y amigos, se han manifestado en la mañana de este domingo en busca de frenar la «sangría» de despidos que supondría el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la empresa el pasado mes de febrero. «Tras el éxito y la afluencia de la primera manifestación hemos logrado avanzar algo en cuanto a los despidos y, por eso, hemos decidido convocar cada domingo una movilización hasta que la empresa recapacite», aseguró el portavoz de los empleados, Diego López Martín.

Se esperaban más «afluencia». Las caras de estupefación de parte de los presentes lo decía todo. «Pero cómo vamos a conseguir algo si ni tan siquiera vienen los afectados», lamentaba un trabajador de Huerta del Rey que prefirió no revelar su identidad. Sin embargo, sabían que este «fiasco» no podía empañar sus reivindicaciones. Con su salario, por «bajo» que sea (apenas 850 euros, según López), se «mantienen familias enteras, hijos que tienen un futuro al igual que nosotros». Había que «luchar» por ellos. «¿Dónde está nuestro fallo señores? Nos dejamos la vida por la empresa y así nos lo van a pagar. Creo que no es justo», lamentó el representante.

Además, defienden que sus protestas están influyendo «de una manera u otra» en el transcurso de las negociaciones. «Estando aquí, lo que hacemos ver a la empresa es que somos un equipo. No sobramos ninguno. Si hemos sido rentables todo este tiempo, por un ejercicio negativo de un año no nos pueden tirar a todos a la basura», apuntó López.

Una pequeña marea roja partió de la Plaza de Colón treinta minutos después de lo previsto, sobre las doce y media. En el instante en el que los agentes de la Policía Local autorizaron la marcha, el imponente ritmo del bombo y el sonido de silbatos y vuvuzelas inundaron la Acera de Recoletos. «'No nos mires, únete', 'Cobramos porque trabajamos duro' o 'No al abuso, sí al trabajo justo'» fueron alguno de los lemas que durante aproximadamente una hora los manifestantes clamaron por las calles de la capital hasta recalar en la Plaza Mayor, el lugar «más representativo» de la ciudad.

Una vez allí, Diego López, ya sin el bombo colgado, fue el encargado de leer el manifiesto que daría por concluida la movilización. «No queremos convertir esto en una guerra de sindicatos ni de directivos porque, recordemos, somos meros empleados. Pero no cabe duda: juntos podremos con todo», exclamó. «Los que han llevado a la ruina a la empresa son también los que van a llevar a la ruina nuestro futuro. Y no somos nosotros precisamente», subrayó.

Situación actual

Estas quejas se traducirán, el próximo miércoles 20 de marzo, en un parón a nivel nacional de todas las tiendas de la cadena. En principio, en el caso concreto de Valladolid, la «intención» es que se sumen todos los establecimientos y que la actividad se detenga durante cuatro horas, dos por la mañana y otras dos por la tarde.

Supermercados DIA anunció inicialmente un ERE que iba a repercutir sobre 2.064 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, en una reunión que la entidad alimenticia mantuvo con representantes sindicales se logró reducir esta cifra hasta los 1.536 empleados, es decir, un 18% menos a nivel nacional. En la provincia, el personal afectado sería de 17 personas en las tiendas y cuatro en el centro almacén que Dia tiene en Villanubla. «Todavía no se está hablando de indemnización, pero sí de recolocación. Parece que todo va por buen camino, pero nuestro principal objetivo es reducir los despidos al menor número posible», aseveró Diego López.