Las celebraciones del 75 aniversario por el Dogma de la Asunción abarrotan la Catedral

Valladolid celebró «fe y cultura» en torno al Dogma de la Asunción de la Virgen María ante cientos de personas. La Archidiócesis conmemoró este sábado ... el 75 aniversario de la proclamación del dogma con una misa pontifical además del rezo de un panegírico en la Catedral donde participaron numerosas asociaciones de fieles y hermandades, si bien destacaron nueve cofradías de advocaciones marianas con sus respectivas imágenes de gloria que se dispusieron para el culto y admiración de los ciudadanos en distintos tramos de la nave del Evangelio.

Fue una emotiva celebración, organizada por voluntarios desde hace meses que, aún despertando mucho arraigo y devoción, lo cierto es que en cierta manera truncó las intermitentes lluvias que se sucedieron durante toda la tarde obligando a suspender la histórica procesión magna prevista por las calles del casco histórico hasta la Plaza Mayor, donde estaba prevista la oración y bendición final.

El arzobispo, Luis Argüello García, recién llegado de un viaje de Colombia para participar en el Congreso internacional 'Isabel la Católica, hoy', presidió estas celebraciones extraordinarias donde destacó la generosidad de todos los cofrades participantes en recuerdo de los actos celebrados en 1950, año de proclamación del Dogma de la Asunción.

El prelado vallisoletano ensalzó en su homilía «el impulso» de la devoción popular para sacar adelante iniciativas como ésta conmemoración mariana que llenó la Seo Metropolitana como en las grandes ocasiones dado que bancos y naves laterales estuvieron repletas de muchas personas mayores en lo que significa el arraigo popular de muchas de las imágenes participantes pero también mucha gente joven e incluso niños que cada están más vinculados con estas hermandades de gloria.

Luis Argüello disertó sobre el sentido de la fe de los fieles reflexionando al tiempo de valores como es la propia vida, el propio don de la fecundación, hasta del respeto y el significado de la familia. Fue una homilía centrada en el nombre de María haciendo un recorrido emocional y espiritual por todas las devociones populares de la capital como «consuelo y refugio, intercesora, casa y alianza para llegar al cielo», como remarcó el arzobispo al enumerar las imágenes devocionales participantes: Virgen del Rosario (Parroquia del Rosario en el barrio de La Rubia); María Auxiliadora (Parroquia María Auxiliadora en Pajarillos); Virgen de Lourdes (Parroquia de San Ildefonso en Ribera de Curtidores); Virgen de Fátima (Convento de las Salesas); Virgen del Refugio (Parroquia del Santísimo Salvador, en el centro); Virgen del Pilar (Parroquia del Pilar de La Pilarica) que fue escoltada por la Guardia Civil; Nuestra Señora de Duero (Parroquia de Nuestra Señora del Duero en Puente Duero); Virgen Vulnerata (Capilla San Albano-Real Colegio de Ingleses, en San Juan), alumbrada por velones portados por los seminaristas; y la Virgen del Carmen de Extramuros (Santuario del Carmen de Extramuros).

Fue una celebración extraordinaria de momentos dado que se convirtió en una celebración de ciudad al implicar a numerosos barrios, por los lugares de procedencia de los pasos pero también por su arraigo popular extendido por toda la capital. En este sentido cabe destacar que la misa además de estar presidida por Argüello también concelebró, entre varios sacerdotes, el nuevo deán de la Catedral, Manuel Fernández Narros. Un evento, asimismo, presidido desde el altar mayor por la gran imagen de Santa María de la Asunción, a quien está dedicado esta iglesia mayor, y que participó entonces en el desfile callejero además de otras tres que, con respecto a la procesión magna de 1950, también repitieron en 2025: la Virgen del Carmen, la Virgen de Lourdes y la Virgen del Rosario.

Y aunque este sábado la lluvia no permitió la salida a las calles, lo cierto es que simbólicamente sí fueron procesionadas por el pasillo central de la Seo ante la atenta mirada de las cientos de personas congregadas. Un discurrir hasta situarse todos los pasos, mayoritariamente portados a hombros, en la escalinata del presbiterio.

Asimismo, cabe resaltar la parte musical, desde las diferentes bandas y agrupaciones de cofradías como de La Sangre, de El Perdón o de La Piedad, junto con la Torre del Reloj de Peñafiel, la Banda Sinfónica de Cigales o un grupo de dulzaina y tamboril de Palencia y el Grupo Musical Dulztrare, que acompañaban a las cofradías. Durante la misa, por su parte, el Coro del Santuario y de las Dominicas de Santa Rosa, además del órgano catedralicio y la trompeta a cargo de Juan Pablo Hervada y Ricardo Gómez. Pasadas las 20.30 horas, el prelado impartía su bendición e insistía en el cuidado de la Virgen María a los vallisoletanos para concluir el acto con la interpretación del Himno Nacional de España como hace 75 años.

Así, en agradecimiento al pueblo vallisoletano y ante el arraigo popular de esta imagen, los días 1 y 2 de noviembre, se celebrará un Besamanos Extraordinario a la Virgen del Carmen de Extramuros con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción.