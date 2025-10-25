El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las vírgenes, resguardadas en la Catedral por la lluvía caída este sábado en Valladolid

Ver 37 fotos
Las vírgenes, resguardadas en la Catedral por la lluvía caída este sábado en Valladolid Aida Barrio

Valladolid

Las celebraciones del 75 aniversario por el Dogma de la Asunción abarrotan la Catedral

La lluvia impide la procesión extraordinaria por el casco histórico, aunque las nueve imágenes marianas llegadas de todos los barrios reciben culto popular en el interior

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:17

Comenta

Valladolid celebró «fe y cultura» en torno al Dogma de la Asunción de la Virgen María ante cientos de personas. La Archidiócesis conmemoró este sábado ... el 75 aniversario de la proclamación del dogma con una misa pontifical además del rezo de un panegírico en la Catedral donde participaron numerosas asociaciones de fieles y hermandades, si bien destacaron nueve cofradías de advocaciones marianas con sus respectivas imágenes de gloria que se dispusieron para el culto y admiración de los ciudadanos en distintos tramos de la nave del Evangelio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  2. 2

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  4. 4

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  5. 5

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  8. 8 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  9. 9

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  10. 10

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las celebraciones del 75 aniversario por el Dogma de la Asunción abarrotan la Catedral