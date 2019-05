La celebración del Toro del Cajón de Medina, en el aire por falta de policías Celebración del Toro del Cajón en una pasada edición. / F. J. UGT pone en duda que se pueda llevar a cabo solo con tres agentes, y la alcaldesa asegura que se va a poder desarrollar PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Miércoles, 1 mayo 2019, 10:50

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Medina del Campo aseguró este martes que la celebración del Toro del Cajón podría estar en el aire ante la falta de efectivos policiales. Además, el secretario general del sindicato en la Administración local, Pedro Estévez, también destacó que esta circunstancia también podría hacerse extensible a la Feria Renacentista, «eventos que congregan a un elevado número de público y en los que hay que garantizar la seguridad ciudadana».

Desde UGT se asegura que en la pasada edición del Toro del Cajón, un total de 14 agentes municipales velaron por la seguridad del evento, con acciones como el control del tráfico y la intervención en sucesos puntuales que ocurren cada año, ya que congrega a miles de personas en el municipio. En esta ocasión serán tres los policías que se encargarán de realizar estas labores.

La Asociación Taurina tiene previsto presentar el cartel el próximo domingo

Estévez anunció que los agentes han decidido que solo se realizarán horas extraordinarias para cubrir los servicios mínimos, «por lo que cada turno contará con tres policías locales, ya que hasta ahora hemos vivido situaciones en las que tan solo un agente se hacía cargo de todo el turno. Tomamos esta decisión a pesar de no tener claro que cobraremos esas horas extras, pero lo haremos por seguridad ciudadana».

Sin información

Desde la Asociación Taurina que organiza el evento del Toro del Cajón, con apoyo del Ayuntamiento, aseguran no disponer de información alguna de primera mano por parte del Consistorio en relación al conflicto existente con la Policía Local. «Solo sabemos que este domingo presentaremos el cartel taurino», subrayan.

La junta de seguridad del Toro del Cajón se reunirá, si no hay cambios, la última semana del mes de mayo, ya que el desenjaule de las reses está prevista para el próximo 1 de junio. Por su parte, la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, desmiente que el evento no se vaya a celebrar y anuncia que se pondrá en contacto con la asociación para aclarar todas las dudas al respecto. Una vez más, desde que arrancara la crisis entre el equipo de Gobierno y los agentes de la Policía Local, una de las seccionas sindicales del Ayuntamiento, en esta ocasión UGT, ha calificado de «nefasta» la gestión de la alcaldesa en materia de personal.

Estévez recordó que López ha incumplido el acuerdo al que llegó con los sindicatos policiales y explicó que, de cara al próximo mes, los agentes no se plantean un programa de movilizaciones hasta que no pase el periodo electoral, ya que no quieren que sus reivindicaciones en materia laboral se politicen.