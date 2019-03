La UVA celebra hoy la vigésima edición del Foro de Empleo Fibest Participantes en el Fibest que se celebra este miércoles en Valladolid. / Rodrigo Jiménez Las actividades se desarollan en la carpa situada en el aparcamiento de la Escuela de Ingenierías Industriales EL NORTE Valladolid Miércoles, 20 marzo 2019, 11:25

El Foro de Empelo Fibest, que organiza la asociación estudiantil BEST en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Valladolid, celebrará su XX edición este miércoles hasta las seis de la tarde de forma ininterrumpida en la carpa situada en el aparcamiento de la Escuela de Ingenierías Industriales, sede del paseo del Cauce, en el Campus del Esgueva.

El acto de inauguración, que ha tenido lugar a las 9.30 horas en el salón de actos, ha contado con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes, María Ángeles Sobaler Seco; el director de la Escuela de ingeniería Informática, Benjamín Sahelices Fernández; el concejal delegado general de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, Alberto Bustos García; el director del Servicio de Participación Ciudadana y Juventud, Rafael Valdivieso Ortega, y la subdirectora de Prácticas en Empresa de la Escuela de Ingenierías Industriales, María de los Ángeles Pérez Rueda.

La XX edición del foro de empleo Fibest está organizado por la asociación de estudiantes BEST (Board of European Students of Technology) y cuenta con la colaboración de la Universidad de Valladolid, la Diputación de Valladolid, Ecyl EURES, el Ayuntamiento de Valladolid y la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid.

Todos los asistentes al foro podrán tener un contacto directo con los responsables de las empresas y organismos para así poder mantener un diálogo fluido y bidireccional que no se limite a la simple entrega de un currículum, pudiendo de esta manera conocer de primera mano la situación actual de los diferentes sectores profesionales asistentes al foro, así como el perfil demandado por cada una de las diferentes empresas.

Además, durante la jornada de hoy tendrán lugar varias actividades organizadas por las diferentes empresas y entidades participantes.