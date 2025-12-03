El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vehículo en el que ha llegado Óscar Sanz a los juzgados, este miércoles, por la audiencia preliminar. Carlos Espeso

Valladolid

Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López

La instructora escucha nuevamente a las partes antes de dictar un nuevo auto, mientras la defensa insiste en que se incorporen nuevas diligencias

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:21

Óscar Sanz, el único investigado por la muerte violenta de Esther López, ha estado más tiempo esperando fuera que en la propia sala de vistas ... número 2. Ha llegado sobre las 9:45 a los juzgados de la calle Angustias. Nuevamente en un coche de la marca Audi y bajo un cordón policial que dejaba inservible la calle Torrecilla al resto de la ciudadanía. Aun así, no ha entrado en sala hasta las 10:25 horas, tras un problema inicial con una videoconferencia, y catorce minutos después salía por la puerta para abandonar 'ipso facto' la sede judicial de la calle Angustias. Antes de las 11:00 horas, en el mismo vehículo, dejaba la sede judicial.

