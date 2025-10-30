La Catedral de Valladolid se llena de estudiantes por el Jubileo Diocesano de la Educación Alrededor de 700 alumnos y profesores de 22 colegios de la ciudad han participado en la Eucaristía jubilar presidida por el Arzobispo

El Norte Valladolid Jueves, 30 de octubre 2025, 22:48

La Catedral de Valladolid ha reunido a alrededor de 700 alumnos y profesores con motivo del Año Santo 'Peregrinos de la Esperanza'. Esta celebración jubilar, promovida por la Delegación de Enseñanza de la Archidiócesos y Escuelas Católicas, ha sido presidida por el Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.

En su homilía, el prelado vallisoletano ha animado a los escolares y a sus profesores a «ser como Jesús, que nos invita a ser humildes» y cuyo amor, del que «nada nos separará», ha expresado Argüello, «nos anima a no tener miedo, a ser amigos unos de otros y a perdonar siempre».

El Arzobispo ha querido hacer partícipe a la comunidad educativa de la «alegría» con la que la Iglesia vallisoletana vive este Año Santo. De esta forma, les han acercado el ejemplo de San Carlo Acutis, el primer santo millennial y Argüello ha exhortado a los escolares a «ser santos en las cosas de cada día», así como «testigos y peregrinos de esperanza», descubriendo su propia «vocación» y deseando que, tanto en sus familias como en sus colegios, puedan seguir creciendo «en ser hijos de Dios, hermanos unos de otros, personas que quieren servir y amar a los demás».

Por su parte, la comunidad educativa ha querido expresar su preocupación por las víctimas de las guerras y ha pedido para que éstas «vuelvan a tener una vida feliz». También se han acordado de «quienes viven en situaciones de sufrimiento«, y desean que este Año Santo les sirva para encontrar «consuelo» y les han recordado que «no están solos».

Los colegios participantes en este Jubileo Diocesano han pedido, además, por sus respectivas comunidades educativas, para que sean espacios en los que alumnos y profesores puedan «vivir con mayor compromiso» su fe y donde se promuevan la «convivencia», la «fraternidad» y la «solidaridad». También han pedido por que la Iglesia Católica «sea luz para el mundo».

Encendido de velas

Precisamente, al finalizar la Eucaristía, un alumno de cada centro educativo ha participado en un acto en el que han encendido una vela con la luz del cirio pascual. Un signo concreto de su compromiso por «llevar entre todos la esperanza que transforma el mundo», según ha expresado el delegado de Enseñanza de la Archidiócesis de Valladolid, Roberto Tabarés. Una esperanza que, a través de esa vela, de los alumnos y sus profesores, ha llegado hoy desde la Santa Iglesia Metropolitana Catedral a los colegios vallisoletanos.

La Catedral es, junto a la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa y la Capilla del Hospital Benito Menni, uno de los tres templos jubilares donde puede obtenerse en la Archidiócesis de Valladolid la indulgencia plenaria con motivo del Año Santo que, bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza', está celebrando este 2025 la Iglesia Católica.

El próximo 28 de diciembre, al igual que en el resto de diócesis, se celebrará en Valladolid la clausura solemne de este Año Santo, que fue convocado por el ya fallecido Papa Francisco.