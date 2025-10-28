La Catedral de Valladolid inicia su transformación: horario de misas y cierre del museo Los trabajos serán compatibles con el culto y se extenderán, previsiblemente, hasta el año 2027

Las obras para restaurar y revitalizar el Conjunto Catedralicio de Valladolid han comenzado esta semana. De esta forma, se cumple con los plazos dados por el Arzobispado, promotor de la obra, y por la Fundación Las Edades del Hombre, encargada de dirigir y gestionar el proyecto.

Como actuación previa a este trabajo, se completó la reparación de las cubiertas de la Nave del Evangelio, sobre cuyas capillas se ubicará la nueva Biblioteca Histórica de la Archidiócesis. y en los próximos días se prevé que los operarios comiencen a desmontar el andamio de la fachada orientada hacia la Plaza de Portugalete.

Los trabajadores han comenzado a instalar los medios necesarios para acometer un proyecto que muestra el compromiso de la Archidiócesis de Valladolid con la conservación de su patrimonio. Esta restauración permitirá poner aún más en valor la Catedral de Valladolid y su entorno, aumentando de esta forma su atractivo como epicentro espiritual, turístico y cultural.

Estas obras serán compatibles con el culto y, previsiblemente, se extenderán dos años, hasta 2027. Los horarios de misa se mantendrán y serán los habituales: de lunes a sábado, a las 18:00 horas; y los domingos y festivos, a las 10:45 y a las 18:00 horas. Por su parte, el Museo Diocesano y Catedralicio -uno de los espacios que será renovado dentro de este proyecto- permanecerá cerrado hasta que finalicen las obras.

Cartel informativo del cierre del Museo por obras. A. Mingueza Traslado de piezas para el comienzo de las obras. A. Mingueza Fachada de la Catedral con el andamio que será retirado en los próximos días. A. Mingueza 1 /

Cuatro grandes actuaciones

Se han destinado 6,4 millones de euros para la restauración y revitalización del Conjunto Catedralicio de Valladolid. Las obras, promovidas por el Arzobispado de Valladolid, han recibido 2,3 millones de euros del Gobierno de España como parte del Programa 2% Cultural. El proyecto también está respaldado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.

Se acometerán cuatro grandes actuaciones. La primera de ellas es la modernización del actual Museo Diocesano y Catedralicio -cerrado hasta que finalicen las obras-, con un nuevo diseño expositivo y estructural que favorecerá la contemplación de las obras custodiadas en su interior y que ofrecerá al visitante un renovado concepto museográfico; se urbanizará y abrirá el Patio de los Cipreses, quedando completamente integrado en la ciudad; se adecuará la Puerta de Santa María -con salida a la Plaza de la Universidad- para facilitar el tránsito de las procesiones de Semana Santa y otras celebraciones religiosas; y se creará la Biblioteca Histórica de la Archidiócesis de Valladolid, que contará con más de 800 metros cuadrados y que estará conectada con el exterior por medio de unas escaleras y un ascensor que darán acceso a este nuevo espacio desde la Plaza de Portugalete.