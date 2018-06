Cata, jazz y gastronomía amenizan la noche de San Juan en Fuensaldaña Los vinos de las bodegas del municipio: La Legua, César Príncipe y Hermanos Duque García y del hijo de Pascual Herrera, Manuel, con su Finca Herrera protagonizaron la cata EL NORTE Valladolid Domingo, 24 junio 2018, 20:57

El Ayuntamiento de Fuensaldaña consiguió, por tercer año consecutivo, un magnífico ambiente en la noche de San Juan, gracias a la perfecta combinación de los vinos de la DO Cigales, el jazz de 'De Perdidos al Trío' y la comida americana realizada por «La Dama de la Motilla'. La memoria de Pascual Herrera estuvo presente en todo momento en el atrio del a Iglesia de San Cipriano del municipio, lugar donde se realizó la perfecta conjunción, de música, vinos y gastronomía.

El evento comenzó con la cata de 7L rosado de una Noche, de la bodega La Legua, muy bien acompañado por la música 'Back it up'. El segundo rosado, Charlatán, de César Príncipe, se armonizó con la interpretación de 'I want to be evil'. Ambos vinos acompañaron 'los tomates verdes fritos', primera tapa de la tarde. El rosado y tinto joven 'Lagar del Duque' contó con el acompañamiento de las canciones 'Dropts to flight' y 'That´s it' y un bocadillo de gambas denominado 'Poor Boy', completó la segunda sesión.

Continuó la jornada con 13 Cántaros Nicolás, de César Príncipe, al que siguió el son de 'Lonely' y con La Legua Crianza y la música de 'Waiting for Joy'. Estos dos tintos con crianza se armonizaron con una 'Zambalaya'. Finalmente, se presentó Finca Herrera Al Alba, finalizando la cata, donde se saboreó un 'Quiché Lorraine'' y se brindó con la canción 'Spain', un tema dedicado a Pascual Herrera.

El presidente de la D.O. Cigales, Julio Valles, fue el encargado de presentar la comida americana elegida para la ocasión. La cata la realizaron la directora técnica y gerente de la D.O. Cigales, Agueda del Val y Raúl Escudero, respectivamente, junto a Ignacio Príncipe y José Carlos Duque. Esta entrañable jornada concluyó con el concierto de 'De Perdidos al Trío', con un bonito repertorio musical que deleitó al numeroso público asistente. Periodistas invitados por la Ruta del Vino de Cigales estuvieron presentes en esta actividad que vivieron con gran entusiasmo.

El anterior presidente de la DO Cigales, Pascual Herrera, fallecido en enero de 2017, tuvo la iniciativa el año anterior de realizar una cata con música a la luz de las velas. El consistorio quiso dar continuidad a la promoción de los vinos de su municipio y, el año pasado, se realizó la cata con la música de Paco Díaz y Raúl Olivar y los por platos sefardíes, en su memoria. En 2018, se ha disfrutado nuevamente de esta grata combinación de vinos de la DO Cigales, música de jazz y comida americana.