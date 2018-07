Casado asegura en Valladolid que respetará el resultado de primarias para elegir al candidato regional del PP Pablo Casado mantiene un encuentro con compromisarios del PP que asistirán al Congreso Nacional. Junto a él, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. / Leticia Pérez / ICAL La exministra García Tejerina arropa al candidato «por su proyecto de ilusión, valores y principios sólidos para España» EL NORTE Valladolid Jueves, 12 julio 2018, 20:51

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado anunció hoy que respetará el resultado de las primarias para elegir a los candidatos regionales de la formación y añadió que exigirá que se presenten «cuanto antes» las listas municipales y autonómicas para «tener tiempo» de cara a las elecciones de mayo de 2019. Casado, que hoy participó en Valladolid en un encuentro con compromisarios de Castilla y León para pedir su voto en el Congreso Nacional del 20 y 21 de julio, realizó estas declaraciones en presencia del presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, según informa Ical.

«Quiero un partido fuerte, con un mensaje nacional, unido, no me gustan partidos federales o un reino de taifas en el mensaje; pero necesitamos una descentralización funcional para operar mejor», comentó Pablo Casado, quien consideró que este método es más relevante en una Comunidad como Castilla y León, en la que los presidentes provinciales y locales «tienen que tener una cercanía con el territorio que permita fichar a los mejores y evitar que otros los fichen, que es algo que se ha dado en algunas zonas de España». «Para tener buenos resultados, tenemos que tener tiempo», incidió.

En este sentido, señaló que además de nombrarlos «pronto» desea la celebración de una convención nacional que «permita hablar de principios, valores e ideas y programas electorales ganadores en Castilla y León», pues el congreso de la semana próxima, en el que se mide a la otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, es de carácter extraordinario y, según señaló, no permite abordar estos asuntos.

García Tejerina apoya a Casado como presidente del PP La exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la vallisoletana Isabel García Tejerina, explicó en el encuentro de este jueves en Valladolid su apoyo a Pablo Casado como presidente del PP por su proyecto cargado de ilusión, de generosidad, de equipo y de proyecto de valores y convicciones para España. En declaraciones previas a la intervención de Casado en la sede del PP de Valladolid -estuvo ya en la campaña como precandidato-, García Tejerina manifestó, en declaraciones recogidas por Ical, que se siente «muy cómoda» en su respaldo al palentino, después de que ella apoyara a María Dolores de Cospedal que no pasó el corte de la primera vuelta. Calificó de «momento muy importante» para el PP porque se cierra una etapa y se abre otra y valoró que se quiere «ilusión y un proyecto sólido asentado sobre principios, valores y equipos sólidos», que consideró que representa la candidatura de Pablo Casado. «No hay un proyecto que funcione si no se basa sobre la ilusión, el convencimiento, sobre el trabajo en equipo y echar el resto y poner toda la pasión y sobre las fuertes convicciones», defendió. «Por su humildad, su generosidad, su ilusión, su convicción, por su proyecto para España», la exministra reiteró que apoya a Pablo Casado, de quien afirmó que «quiere tirar de este carro tan importante que es el PP sobre la base de un equipo donde todo el mundo tiene un papel que jugar».

Igualmente, se refirió a la encuesta elaborada por Sigma Dos para la agencia Ical, que otorga al PP una pérdida de unos diez procuradores. «El PP de Castilla y León está muy por encima de estas encuestas; y más que va a estar, porque este Congreso es el momento idóneo para salir a ganar. Si salimos fuertes, con impulso y entusiasmo, ¿qué nos va a decir Ciudadanos sobre regeneración, lucha contra la corrupción, mochilas o experiencia en la gestión?», se preguntó, en referencia a la formación de Albert Rivera.

Al respecto, consideró que en la Comunidad se encuentra el «legado perfecto» del Gobierno de Juan Vicente Herrera, también presente en el acto de hoy, junto a la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. «Llevan trabajando mucho en esta tierra. Mañueco lo ha hecho como consejero y alcalde y tendrá todo mi apoyo para tener un excelente resultado», sentenció.

Escuela de proximidad

Por otro lado, Casado materializó hoy su intervención en asuntos educativos, siguiendo su estrategia de centrar cada día en un mensaje sectorial. Al respecto, aseguró elegir este capítulo «expresamente» en Castilla y León, «la primera en España en el Informe PISA, la que orgullosamente dice que a pesar de la despoblación y dispersión, sigue cubriendo una escuela de proximidad aunque sea más cara».

Por ello, criticó el anuncio del PSOE por «atacar a la escuela concertada y a la libertad de los padres para elegir modelo educativo», un movimiento al que se comprometió a enfrentarse. «Creo en la libertad educativa y la igualdad social a través de la evaluación pública de conocimientos que permita a los padres elegir el mejor colegio para sus hijos, con libertad de zona, libertad curricular y con la garantía de materias troncales y enseñanza del castellano, de selección del profesorado, evitando la endogamia, y la adaptación de la revolución digital en la que estamos», argumentó.

Señaló, igualmente, que «se habla de la asignatura de Religión y las enseñanzas bilingües en alguna comunidad autónoma, pero y no nos damos cuenta de que los empleos demandan matemáticas, programación, bilingüismo o habilidades». Así, justificó que existe un millón de empleos en Europa que no se cubren por falta de capacitación, y al mismo tiempo en España hay casi un 40 por ciento de paro juvenil. «Estamos muy preocupados por el sectarismo del PSOE, que en 40 días ha puesto patas arriba España. Yo no quiero que el PP esté en funciones durante esta campaña, hablando de los candidatos, provincias o regiones; sino que hagamos oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo fundamental», dijo.