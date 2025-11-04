Carnero, sobre la Ciudad de la Justicia: «Me gusta muchísimo»

Aquí no habrá ninguna pega, como en el caso de la estación de trenes, cuyas obras ya han comenzado. Todo lo contrario. Alfombra roja para ... el proyecto. El lunes recibió el visto bueno del concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, y ahora es el alcalde el que bendice el diseño de la futura Ciudad de la Justicia, obra del arquitecto vallisoletano Primitivo González y que acaba de ser presentada por el ministerio que gestiona Félix Bolaños.

Jesús Julio Carnero ha subrayado este lunes que el futuro edificio que se levantará en la plaza de San Pablo y que agrupará los órganos jurisdiccionales, ahora dispersos en diferentes enclaves de la capital y por los que el ministerio paga unos alquileres de 1,2 millones al año, le gusta «muchísimo». «He llamado al arquitecto para darle mi total enhorabuena y él me ha agradecido el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento desde el punto de vista de la agilización de todas las licencias y autorizaciones correspondientes», destacó.

El regidor recordó que su equipo «podía haberse liado la manta a la cabeza y haber dicho 'no'; nos vamos otra vez al barrio Girón, que era el proyecto de Javier León de la Riva, pero no lo hemos hecho ni voy a hablar de ello», dijo tras, precisamente, hablar de ello. El máximo responsable municipal considera que ahora «lo que hace falta es que todos corramos» para que el inmueble se haga realidad. «Lo que quiero es que se acometa cuanto antes», subrayó el primer edil, dispuesto a facilitar la tramitación urbanística necesaria para iniciar las obras el próximo año. Primitivo González es también el autor del proyecto de conversión del convento de Las Catalinas en el futuro Centro del Vino.

Ha sido bajo el mandato de PP y Vox cuando las dos parcelas en las que se edificará esta sede de 22.300 metros cuadrados, la del antiguo colegio El Salvador y parte del suelo de la Tesorería General de la Seguridad Social junto a la vieja residencia Río Hortega (Edificio Rondilla), se transfirieron al ministerio.

La operación de compra del centro educativo y las negociaciones de la permuta con el organismo las cerraron PSOE y Toma la Palabra en su decisión firme de dejar esta actividad en el centro de la ciudad para evitar su vaciamiento tras las salidas de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social a Villa de Prado y Ciudad de la Comunicación entre los años 2014 y 2015. El viraje costó encendidos debates en los plenos y mucho dinero municipal, pero fue recibido con satisfacción por todos los agentes judiciales, contrarios a sacar su actividad del casco histórico para desterrarla a una parcela municipal entre los barrios de Villa de Prado y Girón.

Ahora todo está en manos del Gobierno de Sánchez. Se está a la espera de la entrega del proyecto de ejecución para posteriormente licitar una obra que se prolongará hasta 2029, año previsto para su estreno. La inversión asciende a 43,7 millones de euros, incluido el amueblamiento de los tres bloques, conectados entre sí por pasarelas a cubierto.

A ellos se trasladará la actividad de Civil, Social, Mercantil, Contencioso-Administrativo y Menores. Al inmueble también se mudará la Fiscalía, el Registro, el Decanato y el Instituto de Medicina Legal, que contarán con un espacio propio con entrada independiente. La operación mantendrá la Audiencia Provincial en su actual ubicación y los Juzgados de Angustias seguirán operativos para la sección de Instrucción.

El tajo tendrá un momento previo muy significativo para muchos vallisoletanos: la demolición del antiguo colegio de El Salvador, un derribo que dejará está parcela expedita para cimentar el campus de nueva planta. También se ha anunciado una obra inminente. El pasado 28 de octubre, se aprobaba definitivamente el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación Única del Sector Nuevo Hospital-Zambrana, que incluye la ejecución del aparcamiento proyectado para la futura Ciudad de la Justicia y que tendrá una capacidad de 160 plazas.

Será Promociones y Desarrollos Becon S.L. el agente urbanizador de este proyecto con dos patas. La primera, habilitar el estacionamiento en forma de 'L' en la trasera del inmueble judicial. La segunda, construir la trama de calles del desarrollo residencial junto al centro de menores Zambrana y el Río Hortega para levantar 682 pisos, el 70% de protección pública. La inversión en ambas intervenciones supera los siete millones de euros.