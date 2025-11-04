El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Infografía de la futura Ciudad de la Justicia. En el círculo, el alcalde. M. S. / F. B.

Valladolid

Carnero, sobre la Ciudad de la Justicia: «Me gusta muchísimo»

El alcalde felicita personalmente al arquitecto Primitivo González e insta al ministerio a iniciar las obras «cuanto antes»

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:30

Aquí no habrá ninguna pega, como en el caso de la estación de trenes, cuyas obras ya han comenzado. Todo lo contrario. Alfombra roja para ... el proyecto. El lunes recibió el visto bueno del concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, y ahora es el alcalde el que bendice el diseño de la futura Ciudad de la Justicia, obra del arquitecto vallisoletano Primitivo González y que acaba de ser presentada por el ministerio que gestiona Félix Bolaños.

