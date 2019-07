Carnero no dimitirá como presidente del PP de Valladolid pese a que los estatutos del partido prevén la incompatibilidad Jesús Julio Carnero recibió el respaldo de gran parte de los diputados provinciales y de los concejales en el Ayuntamiento de Valladolid. / El Norte El nuevo consejero de Agricultura y Ganadería asegura que «no lo tendrá en cuenta» mientras Alfonso Fernández Mañueco y la dirección nacional del partido no se lo pidan EVA ESTEBAN Valladolid Miércoles, 17 julio 2019, 14:11

«No sé nada, nadie me ha dicho nada», afirmó el presidente del Partido Popular de Valladolid, Jesús Julio Carnero, este miércoles por la mañana tras la toma de posesión como consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Por el momento, y mientras no tenga noticias ni de la dirección nacional ni del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el expresidente de la Diputación no dejará la Presidencia del partido en la provincia. Su intención, según confirmó, es compatibilizar ambos cargos hasta que tenga lugar el próximo Congreso Provincial, previsto para junio de 2021. «Ya se verá, por el momento sigo siendo el presidente, y mientras no se me pida tanto por Fernández Mañueco como por Madrid no lo tendré en cuenta», aseguró.

Carnero se escuda en el ejemplo de Carlos Fernández Carriedo, quien no pudo presentarse a presidir de nuevo el PP de Palencia al ser nombrado Consejero de Empleo. Sin embargo, los Estatutos Nacionales del partido reflejan, en el artículo 7.2, en el apartado cuarto, que «los presidentes y secretarios generales provinciales solo son compatibles con cargos de representación institucional en corporaciones locales y provinciales, en el Parlamento Autonómico y el Senado». Es decir, Jesús Julio Carnero no puede compatibilizar la presidencia del Partido Popular con la Consejería, pues es un representante ejecutivo y no institucional.

Pero el propio Carnero quiso recordar que «existen excepciones». Cabe la posibilidad de que el partido lo autorice, «en supuestos extraordinarios», tal y como recogen los estatutos, siempre y cuando primen los «intereses generales» de la formación. Entre tanto, el nuevo consejero, que estuvo respaldado por la gran mayoría de los diputados provinciales y compañeros de partido en el Ayuntamiento, como Pilar del Olmo, José Antonio de Santiago-Juárez, Rodrigo Nieto o Antonio Martínez Bermejo, entre otros. También recibió el apoyo del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien, tras un intenso abrazo, le espetó un «me alegro mucho».

«Tengo capacidad para olvidar»

Ahora, dijo, solo mira hacia adelante. No quiere ni oír hablar del «pasado», de cómo Génova le retiró la confianza para presidir la institución provincial. Tampoco de los vaivenes políticos que ha vivido en los últimos meses. «Lo importante», insistió, es el futuro, lo que está por venir. «No sé si tengo muchas o pocas virtudes, pero sí que tengo una, que es la capacidad de olvidar todo aquello que no es conveniente. Solo pienso en el presente y en el futuro, por lo que el pasado, tanto el inmediato como el que no, no importa», reiteró.

La dimisión de Jesús Julio Carnero como presidente es una opción que no han barajado en el seno del PP de Valladolid. Por tanto, en caso de que se llevara a efecto, desconocen los pasos a seguir, es decir, si se adelantaría el congreso y se convocarían primarias o, por el contrario, el actual secretario general en la provincia, Luis Miguel Gago, ejercería como presidente en funciones hasta 2021.

«Con ilusión y ganas»

El consejero de Agricultura y Ganadería asume el cargo «lleno de ilusión y ganas de trabajar por Castilla y León». «Lo primero es empezar a trabajar en el conjunto de actuaciones, pero tenemos un asunto candente: el relativo a los topillos. Por eso, voy a convocar antes de que acabe esta semana al Consejo Agrario. Me parece fundamental el diálogo que podamos mantener com las opas desde el minuto uno para conocer y pulsar la realidad de este tema».