Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha admitido este viernes, durante la presentación en plaza de San Pablo de cuatro nuevos vehículos para el ... Servicio de Limpieza, algún «coste excesivamente elevado» en los recibos de la tasa de basura y ha mostrado la disposición del equipo de gobierno para «ir perfilando en su justa medida» esta nueva obligación fiscal, a la que ha denominado como «el 'sanchazo'». El regidor ha insistido en la necesidad de derogar lo que considera una imposición del Ejecutivo central al tiempo que ha subrayado que el importe medio para un hogar en la capital es de 70 euros, lo que la sitúa por debajo de la media nacional.

El máximo responsable municipal aprovechaba la pregunta para endosar a la oposición una parte de la responsabilidad en este abono de nueva implantación. «Cuando le decimos, únete a nosotros para reivindicar que el señor Sánchez la elimine, ¿saben lo que hacen? votar no», subrayó Carnero, quien apuntó que PP y Vox han apurado hasta el último momento para cobrarla porque «estamos en contra». Hasta el pasado 14 de octubre, la Concejalía de Hacienda había recibido un total de 2.864 reclamaciones de particulares y negocios por no estar conformes con la liquidación recibida, lo que supone el 1,6% del total de los 180.196 notificaciones emitidas.

En el caso de las sedes de las empresas o comercios, el coste oscila entre los 80,74 y los 1.711,62 dependiendo de la superficie del local y de la rama de actividad. Propietarios de algunos establecimientos ya han mostrado su rechazo a unos importes que consideran excesivos teniendo en cuenta los residuos que generan. El Ayuntamiento prevé recaudar un total de 18 millones de euros por esta tasa, cuyo periodo de pago voluntario finaliza el próximo 31 de octubre.

«Sabemos que hay casos en los cuales la tasa, por la circunstancia de la propia configuración, puede tener un coste, a lo mejor, excesivamente elevado; se lo estamos explicando a todos y cada uno de los afectados, sean personas físicas o sean establecimientos del tipo que sean. Trabajaremos, lógicamente, en un futuro para ir perfilando la tasa en su justa medida. Que nadie dude de que lo vamos a ir haciendo, estamos en el año de su establecimiento y la mejor noticia sería que Sánchez dispusiera que se elimine», reiteraba Carnero.

Acompañado por el concejal de Salud Pública y Seguridad, Alberto Cuadrado, y el consejero de Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, el alcalde ha mostrado frente la fachada de la Iglesia de San Pablo las tres nuevas barredoras y la baldeadora que se incorporarán a la flota del Servicio de Limpieza. La inversión asciende a 895.400 euros, de los que el Gobierno autonómico ha financiado el 90% con los fondos de cooperación local. En este momento, el Ayuntamiento cuenta con 14 barredoras, con una media de diez años de antigüedad, y una baldeadora. Estos recambios a estrenar sustituirán a los vehículos más veteranos.

El pasado 19 de septiembre, durante el pleno, el primer edil reconocía que no le gustaba cómo estaba la ciudad por lo que a limpieza se refiere y se comprometía a que esta prestación será su prioridad en la acción de gobierno. Su modelo a seguir es que aplicaba León de la Riva, según dijo entonces. ¿Va a desarrollarse algún tipo de despliegue especial o plan concreto para hacer una limpieza más intensa?, le pregunta la prensa. «Mire, estamos limpiando Valladolid, la expresión de ello es que hoy estamos presentando estos nuevos cuatro vehículos y el pasado lunes en Junta de Gobierno aprobábamos el admitir la concesión de esa subvención también por parte de la Junta de tres puntos limpios, además el próximo año vamos a recibir otros 14 vehículos», contestaba.

En total, hasta finales del año 2026, son 33 nuevos vehículos los que se sumarán a una flota que alcanza los 140, según los datos que facilitó. «Estamos invirtiendo la situación y estamos trabajando para que Valladolid esté limpia y cada día está más limpia», recalcó. La actual plantilla para atender la trama urbana está compuesta por 555 trabajadores.