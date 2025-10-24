El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde, el consejero y el concejal observan el funcionamiento de la nueva baldeadora. F. B.
Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla

El alcalde presenta tres nuevas barredoras y una baldeadora y subraya que «se está invirtiendo la situación y la ciudad está más limpia»

J. Asua

J. Asua

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:49

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha admitido este viernes, durante la presentación en plaza de San Pablo de cuatro nuevos vehículos para el ... Servicio de Limpieza, algún «coste excesivamente elevado» en los recibos de la tasa de basura y ha mostrado la disposición del equipo de gobierno para «ir perfilando en su justa medida» esta nueva obligación fiscal, a la que ha denominado como «el 'sanchazo'». El regidor ha insistido en la necesidad de derogar lo que considera una imposición del Ejecutivo central al tiempo que ha subrayado que el importe medio para un hogar en la capital es de 70 euros, lo que la sitúa por debajo de la media nacional.

