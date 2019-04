Carmen San Martín : «Animo a probar un blanco fermentado en barrica o un crianza sobre lías» Carmen San Martín, presidenta de la DO Rueda. / F. Jiménez La Denominación de Origen Rueda tampoco se perderá la segunda edición de 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino', del 3 al 5 de mayo RUTH RODERO Valladolid Martes, 30 abril 2019, 11:39

–'Valladolid, Plaza Mayor del Vino' cumple su segunda edición, ¿qué vamos a encontrarnos en ella?

–Es una oportunidad muy buena de acercar a los ciudadanos elaboraciones de bodegas de distintas denominaciones que están en Valladolid y hacer en un espacio tan atractivo como es la Plaza Mayor un encuentro entre bodegas y público. Es una oportunidad para conocer distintos estilos de vinos menos conocidos. De la DO Rueda se pueden encontrar vinos de bodegas grandes, pequeñas y medianas, una muestra muy interesante para acercar a la gente.

–¿Qué supone un foro como este?

–La oportunidad de estar en contacto con nuestros consumidores. Muchas veces solo llegamos a ellos a través de los establecimientos de hostelería, pero no tenemos un contacto tan directo como pasa en 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino'. Es una manera muy buena de que las bodegas se puedan dar a conocer al gran público.

«En la DO Rueda la presencia femenina en todos los sectoreses notoria»

–¿Está cambiando el papel de la mujer en el mundo del vino?

–Dentro de la DO Rueda estamos incorporadas un montón de mujeres, no solo en puestos técnicos y de exportación, sino también en los puestos directivos. Somos una DO muy femenina aunque no se conoce mucho por el gran público. Hay muchas enólogas, gerentes, propietarias de bodegas. Es curioso, porque se tiene una mentalidad más tradicional y en un sector que está relacionado con el campo en seguida lo relacionan al hombre, pero en la DO Rueda la presencia femenina es notoria.

–Y el vino se acerca también más a la gente joven.

–Sí, hay muchos tipos de vino distintos para muchos tipos de público. No sesgado por sexo, sino a distintos gustos en general. Desde un espumoso a un blanco fermentado en barrica. El vino busca ahora un perfil de consumidor más amplio. Los vinos de Rueda funcionan muy bien entre el público joven de ambos sexos y en el público femenino.

–Y también atrae a un público diferente de la mano del enoturismo.

–Hay una cifra creciente de visitantes a las bodegas. Es una forma de turismo de interior que nos acerca al patrimonio, a la gastronomía, a los pueblos donde están ubicadas las bodegas… Es un turismo activo, las rutas del vino de la comunidad permiten realizar diferentes actividades como paseos a caballo y bicicleta, avistamientos de aves… Es muy atractivo para el turista, no solo para el aficionado al vino.

«Hay que elegir un vino que te permita disfrutar del momento, el mejor es el que disfrutas»

–¿Qué se necesita para disfrutar del vino en 'Valladolid, Plaza Mayor del Vino'?

–Siempre digo que hay un vino para cada momento y que el mejor vino es el que a ti te gusta. No hace falta ser un entendido. Hay que elegir un vino que te permita disfrutar del momento, porque lo que más disfrutamos todos es compartirlo. El mejor vino es el que disfrutas. No creo en los maridajes estrictos de que el pescado o el marisco deban ir con vino blanco y las carnes con tinto, sino que hay distintos tipos de blancos o de tintos que acompañan muy bien en cada momento. Ahora se utiliza más la palabra armonizar que maridar, se busca que todo encaje bien.

–¿Qué vino no nos podemos perder en esta edición?

–Yo intentaría buscar algo diferente. Dentro de nuestra denominación los más conocidos son los Rueda Verdejo, pero animaría a la gente que probase otros tipos de elaboraciones, como puede ser los fermentados en barricas o los crianzas sobre lías. Animaría a probar vinos que quizás no están tan accesibles para el público general en condiciones normales.

Los detalles del evento Fechas. Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo, en la Plaza Mayor de Valladolid. El acceso al espacio habilitado en la Plaza Mayor será libre para todo el público, pero solo se venderán fichas para el consumo de vino a los mayores de 18 años. El horario de degustación y venta de vinos y productos gastronómicos será el viernes 3 y el sábado 4 de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. El domingo 5, de 12:00 a 14:00 horas. Precio. El bono de cinco vinos, más una copa, más un portacopas se venderá a 10 euros. Operativa. Cada persona mayor de 18 años que adquiera un bono recibirá, además de la copa y el portacopas, las fichas válidas para su entrega en las carpas; se canjeará en estas una ficha por cada vino. Cada bodega dispondrá como mínimo de un vino canjeable por una sola ficha Catas. Se organizarán dos catas para 150 personas cada una de ellas, dirigidas por un profesional del sector. Los asistentes a estas catas deberán inscribirse previamente y abonar una cuota de dos euros, a través de la web de El Norte de Castilla o en la oficina comercial del diario en la calle Zúñiga. Se catarán vinos genéricos de cada una de las denominaciones de origen de la provincia de Valladolid: Ribera, Rueda, Cigales, Toro y Tierra de León. Excursiones. Además de la venta en las carpas y de las catas diarias, el sábado 19 y el domingo 20, de 11:00 a 17:00 horas se desarrollarán excursiones por las cuatro Rutas del Vino certificadas de la provincia de Valladolid, Ribera del Duero, Rueda, Toro y Cigales. La visita incluye el almuerzo. Un autobús partirá cada uno de estos días por cada una de estas rutas desde la Acera de Recoletos, frente a la Oficina de Turismo. El precio del billete (que incluye el almuerzo) será de 25 euros por persona. Organización y patrocinadores. Valladolid Plaza Mayor del Vino está organizado por Foro de Debate y patrocinado por el Ayuntamiento de Valladolid, con la colaboración de las Denominaciones de Origen y las cuatro rutas del Vino Certificadas y el impulso del diario El_Norte de Castilla.