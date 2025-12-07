El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La cápsula endoscópica que utilizan los especialistas del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Rodrigo Jiménez

La píldora fotográfica poco más grande que un 'nolotil' que inspecciona el intestino

Porta una cámara que permite hacer entre dos y seis fotos a color por segundo y una batería con autonomía para plasmar imágenes y enviarlas durante siete horas

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:26

Es un dispositivo que recorre todo el tubo digestivo, una vez que el paciente se lo ha tragado, y envía una cascada de imágenes del ... intestino delgado, con las que los especialistas médicos pueden situar el origen de una hemorragia o valorar el estado de las mucosas de un paciente con enfermedad de Crohn. La cápsula endoscópica con la que trabajan desde el año 2003 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid permite el acceso a una zona vedada para las colonoscopias y las gastroscopias.

La píldora fotográfica poco más grande que un &#039;nolotil&#039; que inspecciona el intestino