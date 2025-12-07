La píldora fotográfica poco más grande que un 'nolotil' que inspecciona el intestino

Es un dispositivo que recorre todo el tubo digestivo, una vez que el paciente se lo ha tragado, y envía una cascada de imágenes del ... intestino delgado, con las que los especialistas médicos pueden situar el origen de una hemorragia o valorar el estado de las mucosas de un paciente con enfermedad de Crohn. La cápsula endoscópica con la que trabajan desde el año 2003 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid permite el acceso a una zona vedada para las colonoscopias y las gastroscopias.

La cápsula es lisa, con un recubrimiento resbaladizo y de un único uso. Se asemeja a una píldora, pero su tamaño es algo superior. Algo más grande que un 'nolotil'. Mide 2,5 centímetros de largo por 1,2 de diámetro de grosor (tamaño que puede variar según la casa comercial) y pesa alrededor de 3 gramos. Va equipada con una lente y un dispositivo que hace entre dos y seis fotos a color por segundo, y que gracias a una batería que permite una autonomías de siete horas va enviando esas imágenes a una grabadora que el paciente porta en un cinturón. Cuando este material se descarga en el hospital, esa secuencia fotográfica se asemeja a una película que dará trabajo a los especialistas en Aparato Digestivo.

El paciente traga esa cápsula en ayunas, a primera hora de la mañana, y se va a caminar. Es importante el movimiento para que el dispositivo avance. «Si se queda sentado o está encamado, la cápsula se va a quedar en el estómago y no va a permitir la exploración», explica Luis Ignacio Fernández Salazar, jefe del Servicio de Aparato Digestivo en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. La misión de este dispositivo será fotografiar los 7 metros del intestino delgado. La persona que ha ingerido la 'pildora', la expulsará de forma natural al final del trayecto, cuando supere el intestino grueso y llegue al recto. Es una técnica considerada de bajo riesgo.

Para otros rastreos

La industria sanitaria está trabajando en prototipos de cápsulas que se pueden manejar desde fuera del cuerpo del pacientes a través de campos magnético y mandos ('joystick') similares a los de consolas de juegos para dirigir y girar el dispositivo. Se están empleando en sustitución de colonoscopias y de gastroscopias, aunque se reduce la operatividad ya que con estas endoscopias convencionales se pueden extirpar pólipos o tratar lesiones directamente.

La Inteligencia Artificial se está aplicando también al trabajo de estos dispositivos, para seleccionar imágenes en las que pueda reconocerse un posible indicio patológico, que indiquen sospecha de lesión.