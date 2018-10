Canalejas exige a Peñafiel que retire su escudo de los carteles en la jura de bandera Pedro Antona. / A. O. Aunque responsabiliza al delegado de Defensa del cambio de ubicación, no le declarará persona 'non grata' AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Canalejas de Peñafiel Miércoles, 24 octubre 2018, 10:49

La jura de bandera civil que se celebrará este domingo en Peñafiel viene precedida de una decisión polémica que aún colea, llevándose a pleno en el Consistorio de Canalejas de Peñafiel. Este último municipio de la comarca peñafielense se siente agraviado porque la citada jura de bandera se lleve a cabo en la cabecera de comarca, cuando la iniciativa, la solicitud y todos los trámites para su consecución fueron llevados a cabo por Canalejas.

Uno de los concejales canalejanos, Pedro Antona del Val, carga las tintas y responsabiliza de la decisión del cambio al delegado de Defensa de Castilla y León, el coronel Vicente González, por lo que en el último pleno ordinario propuso someter a votación tres puntos relativos a esta coyuntura. El primero era la declaración de persona 'non grata' al delegado de Defensa, algo que finalmente no salió adelante al imponerse el no de tres concejales frente a un sí y a una abstención.

Los otros dos puntos tratados dentro de esta misma moción sí que fueron aprobados. Se decretó exigir al Ayuntamiento peñafielense retirar el escudo de Canalejas de Peñafiel de los carteles en los que promocionan la jura de bandera, y también que ningún miembro de la corporación municipal canalejana legitime el acto con su presencia. Sobre la aparición del escudo en el mencionado cartel, el concejal señaló en el pleno que esto «es el colmo de la desvergüenza. Solo nos faltaba participar de segundones convidados de piedra en un acto que solicitamos nosotros, que nosotros preparamos, que nosotros trabajamos para recoger más de 140 solicitudes y que nos han hurtado por las artimañas de este señor con la connivencia desleal del alcalde de Peñafiel».

Antona hizo llegar un escrito a este periódico este verano –publicado en Cartas al director– en el que manifestaba que, tras cumplir todos los requisitos que les requirieron –como el número de participantes y el lugar donde llevar a cabo el acto– y recibir el visto bueno a primeros de año por parte de la Delegación de Defensa de Castilla y León –quien fijó el mes de octubre para el evento–, en julio les fue comunicado por parte de este mismo organismo que finalmente la jura se realizaría en Peñafiel, algo que no sentó nada bien en Canalejas de Peñafiel.

En la intervención de Antona en el último pleno, al igual que en su carta, el concejal reiteraba que el motivo del cambio esgrimido por el delegado de Defensa en la región no se ajusta a la verdad, «porque el sitio ya había sido elegido y faltó a su palabra después de que nosotros hubiéramos cumplido la condición que se nos puso, que hicieran el juramento más de cien personas. La razón de este cambio de actitud es que nuestro pueblo es pequeño y le parece que luce más el acto en uno más grande».