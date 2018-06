El campo se tiñe de rojo amapola

Flor decorativa

La amapola no tiene demasiados usos más allá de su carácter decorativo y que estos días está llamando la atención en el paisaje castellano y leonés, aunque no por ello es una flor mala, como se tiene en la creencia popular. Sin embargo, sus pequeñas semillas sí se emplean para el pan de amapola, procedente de Hungría y que cada vez se encuentra más extendido. A él le aportan un sabor «muy pequeño» porque es la única parte de la flor que no tiene compuestos nocivos. También se le atribuyen algunos efectos nocivos, un poco tóxicos e incluso alucinógenos, capaces de adormecer a las personas. Pero más allá de eso no generan más que placer para la vista.