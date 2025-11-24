El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente de la Policía Local inspecciona una furgoneta en Valladolid. PM

Campaña especial de vigilancia y control de furgonetas en Valladolid

La iniciativa, en colaboración con la DGT, se llevará a cabo hasta el día 30

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:35

La Policía Municipal de Valladolid llevará a cabo a lo largo de esta semana una campaña especial de control y vigilancia de furgonetas. En concreto, la iniciativa, que se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), se desarrolla desde este lunes y hasta el 30 de noviembre.

Durante esta campaña se realizarán inspecciones sobre este tipo de vehículos y sobre sus conductores (permisos de conducción, tiempos de conducción y descanso y consumo de alcohol).

El objetivo, según informan desde la Policía Local, no es otro que «garantizar la seguridad vial y que todos los vehículos circulen correctamente».

