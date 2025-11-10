Cambian las alergias entre los jóvenes, con más reacciones frente a perros, gatos y anisakis

Cambian los hábitos de vida y de alimentación y, en un mecanismo de acción y reacción, esa evolución provoca un efecto dominó en las reacciones ... alérgicas. Esto es lo que constata una investigación sobre las tendencias en la sensibilización a alérgenos en los últimos cinco años entre la población general y en estudiantes de Medicina de Valladolid, que aborda su relación con patrones de consumo.

Y hay un antes y un después de la pandemia, el confinamiento y la posterior reactivación de la vida social y de calle. Con un incremento a partir de 2021 de las reacciones alérgicas en Valladolid provocadas por la convivencia con perros y gatos, coincidiendo con un aumento de mascotas a partir del confinamiento, y posteriormente también entre los jóvenes al consumo de mariscos y pescados crudos, alimentos ligados al auge de locales de comida asiática, con el anisakis en paralelo. Las alergias a las mascotas crecen también entre la población general, dentro de un panorama en el que se acentúan las reacciones a lo pólenes.

Los jóvenes se han ido alejando de la dieta mediterránea, por costumbres y precios de alimentos, y eso se nota en las alergias

La base del estudio la conforman 21.564 pacientes que pasaron entre 2021 y 2025 por las consultas de Alergología del Hospital Universitario Río Hortega y 683 estudiantes que cursaron en esos años 5º de Medicina y que se sometían idénticas pruebas de alérgenos dentro del plan de estudios para el aprendizaje de la teoría y la práctica de la asignatura de Inmunopatología y Alergia. A este grupo se añadió una encuesta nutricional. Esa investigación -que firman Alicia Armentia, catedrática y jefa hasta mayo del Servicio de Alergología del Río Hortega; Luis Cuéllar, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición de este hospital; Sara Fernández, especialista del Servicio de Alergología; Sara Martín, pediatra, Raúl López Izquierdo, de la unidad de investigación de la Unidad de Investigación de la UVa- constata diferencias en la preeminencia de las alergias que afectan al conjunto de la población y las que se dan entre los jóvenes, con algunos cambios que podrían enmarcarse en el contexto de los efectos sociales que provocó y ha dejado en herencia la covid-19.

«Hay diferencias entre los grupos asociadas a la edad, el tipo de alimentos o el modo de vida», constata el artículo que culmina la investigación remitido a la publicación científica 'Clinical Nutrition'. El trabajo ha perseguido como objetivo saber qué alérgenos aumentan o disminuyen entre la población general y compararlos con las positividades obtenidas entre los estudiantes.

Ampliar Entrada al edificio que alberga la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Carlos Espeso

A los cambios de costumbres y hábitos de meses encerrados en casa, seguidos de medidas de distanciamiento y vuelta a la nueva normalidad, se suman efectos en el caso de las alergias provocados por cuestiones ambientales y climáticas, con un alza de temperaturas que ha extendido en el calendario la temporada de pólenes (que además son más reactivos) o convertido en cotidianas las antes intrusiones esporádicas de nubes de polvo sahariano, compuestas de partículas químicas y biológicas que está constatado en investigación que provocan y potencian el asma, dermatitis y rinitis.

«La sensibilización al polen fue menor en 2021 que en los siguientes años, posiblemente por efectos del confinamiento», refleja el documento que resume la investigación y que incluye las tablas de los 25 alérgenos más detectados cada año en consulta, con subidas significativas entre el grupo de estudiantes de Medicina en el caso de perros y gastos, de frutos secos (cacahuete, más barato que avellanas o almendras), de anisakis y de pólenes y profilina, que es una proteína que se encuentra en algunos alimentos vegetales.

En paralelo, los jóvenes presentaban menor sensibilización a leche y trigo. «Se han ido alejando de la dieta mediterránea, que es más saludable. Consumen menos aceite incluso menos pan, por temor a que les haga daño como a los celiacos, aunque en realidad no es así. Toman más leche de soja, que también genera reacciones», contextualiza Alicia Armentia, que aporta otra clave para entender una parte de estos cambios de hábitos y que es el encarecimiento de la cesta de la compra que hace dejar de lado alimentos de más calidad.

Los pólenes marcan el paso

La experta en alergología estima que el aumento de jóvenes de la muestra con reacción al anisakis (en los datos de 2022 un 18,7% frente al 2,5% en el caso de los pacientes atendidos en consulta en el Río Hortega) está ligado a la incorporación creciente de restaurantes y locales de comida asiática que ofrecen menús con pescado crudo. ¿Cómo puede aumentar el anisakis si es práctica habitual congelar esa materia prima antes de elaborar las preparaciones que luego se sirven? Esa congelación es efectiva para una parte de los alérgenos que contiene el anisakis, pero hay otros que son termoestables y para los que no funciona esa 'profilaxis' del frío. «Es una comida asequible y que gusta a los jóvenes», apunta la catedrática. Ese 18,7% de reacción a este alérgeno ligado al pescado de 2022 subió entre los alumnos de 5º de Medicina hasta el 20,7% al año siguiente.

Ya en 2024, con la actividad normal de calle recuperada, se observa en la población general «un aumento de la sensibilización a perro, ácaros, polen de plátano de sombra, trigo, soja y profilina». Con los pólenes en cabeza y empujados por un «pico de polinización» registrado en abril, seguidos por la «sensibilización al gato y por el perro, que también ha aumentado con respecto al año previo». Y entre el grupo de jóvenes, ese año, destaca el volumen de reacciones a los pólenes de gramíneas y al plátano de sombra.

Armentia valora la evolución de los datos y encuentra en ellos relación directa con los periodos pandémicos: confinamiento, medidas de distancia y mascarilla y vuelta a la normalidad. Y con el incremento del precio de los alimentos que hace que la población varíe su dieta, restringiendo o eliminando directamente los más caros, que son en muchos casos los de mejor calidad y trazabilidad en la producción. Esto último se acentúa entre los jóvenes, advierte la especialista en alergología.

Es un cuadro de situación en el que mandan los pólenes. «El polen ha pasado de ser un alérgeno estacional a ser una causa perenne de enfermedades alérgicas, pudiendo tener clínica de alergia al polen todo el año», remarca la catedrática vallisoletana. Eso implica convivir con rinitis, conjuntivitis, demartitis, asma o urticaria los doce meses del año, porque el calendario va enlazando especies vegetales en fase de polinización. Este invierno, desde diciembre hasta marzo, ha polinizado el ciprés. Luego tomó el relevo el plátano de sombra, que salpica las calles de las ciudades, y después las gramíneas, las oleáceas y otros arbustos. El invierno pasado había flores silvestres en el césped de la ciudad en diciembre. Y ahí, vuelta a empezar. «Se estima en 2050 la mitad de la población mundial sufrirá asma y su mayor causa será la alergia al polen», vaticina Alicia Armentia.