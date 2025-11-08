Cambia el consumo de marihuana en Valladolid: menos hierba y más hachís

Cambio de consumo de la marihuana en Valladolid. Menos plantas y más hachís. Es la tendencia que existe actualmente en Valladolid tras los datos obtenidos ... del área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, por donde pasa toda la droga intervenida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para su análisis o destrucción. En un lapso de tiempo de cinco años, los hábitos han variado en la provincia. Si antes se consumían más hojas o cogollos, ahora es el hachís el que se encuentra a la cabeza de los números.

Conclusiones que se obtienen tras el número de decomisos en Valladolid durante el último lustro por parte de Sanidad. Por ejemplo, en el 2021. Ese año se incautó el doble de plantas que de hachís. Cinco años después las estadísticas están completamente dadas la vuelta y la resina impera en Valladolid.

¿Y por qué? Una de las razones se encuentra en el descenso de plantaciones de marihuana en la provincia. «El número de cultivadores, tanto en interior como en exterior, ha bajado una barbaridad. Lo noto yo porque tengo menos clientela. El miedo a las incautaciones y a las multas, ha hecho que eso se reduzca un montón», agrega Javier Galiano, propietario de Tijuana Grow Shop, y con más de veinte años de experiencia en el sector.

La merma del número de plantaciones viene de la mano de un cambio generacional, en el que ya no se dedican esfuerzos a cultivar y estar pendiente de la planta y se opte por el mercado negro. «Antes el que consumía cannabis estaba deseando que un amigo suyo o él mismo irse de vacaciones a Holanda, ya no por el tema de consumir, que también, sino por conseguir semillas. Si tenías un hueco en el patio podías poner una planta. Ahora mismo, eso existe. Se recurre más al mercado negro y ahí hay menos calidad», continúa el empresario sobre un negocio, el suyo, que tiende a la baja.

Con menos agricultores particulares de 'maría', ha ganado mercado el hachís, sobre todo el que viaja desde el norte de África. «La gente ahora no se preocupa ni en plantar ni en estar pendiente del riego. Prefieren ir al tal barrio 'peligroso' y comprar algo de hachís en el mercado negro. Se lo dan ya hecho, aunque la calidad sea lamentable, porque evidentemente lo que va a llegar aquí está cortado por mafias», explican desde Tijuana Grow Shop.

Con esta tesitura es más complicado ver grandes operaciones para desmantelar plantaciones de marihuana. Eso sí, recientemente la Guardia Civil se ha desplegado en Valoria la Buena para dar con los 'agricultores' que habían sembrado plantas de cannabis sativa en el interior de un terreno de cultivo de maíz. Los agentes tuvieron conocimiento a través de un agricultor de la zona que se topó con la plantación en plena cosecha.

En su parcela, además, le habían producido unos daños consistentes en el arrancado de unos 1.000 metros cuadrados de maíz, además de cortar la parte superior de todos los líneos de maíz que se encontraban a cada lado de los líneos plantados de marihuana, lo que producía una importante merma en el correcto desarrollo y tamaño de la mazorca de maíz.

Eso sirvió para ocultar unas 1.830 plantas que habían alcanzado una altura de unos tres metros. Así que la Guardia Civil lo que hizo fue esperar a que llegaran los cuatro sospechosos para detenerles 'in situ'. A esa operación se suma, también en octubre, otra en Tudela de Duero tras detectar 22 plantas por las que se investiga a un vecino de la localidad.

El cannabis, en cifras

El cannabis es la droga con mayor prevalencia de consumo en España en la población de 15 a 64 años. En 2024, el 43,7% reconoce haber consumido cannabis alguna vez en la vida, continuando así con la tendencia creciente iniciada en 2013 y alcanzando en esta edición el valor máximo de la serie histórica. La edad media de inicio de consumo se sitúa ligeramente por encima de los 18 años, manteniéndose estable a lo largo de todas las ediciones. Respecto al consumo en el último año, la prevalencia es del 12,6%, situándose en el 10,5% cuando se analiza el consumo en el último mes. En ambos escenarios se observa una cifra superior a la registrada en 2022, según los datos de alcohol, tabaco y drogas ilegales en España del Observatorio Español de las Drogas y Adicciones del Ministerio de Sanidad publicado este 2025.

Además, el 2,5% de la población reconoce haber consumido cannabis diariamente en el último mes. Evolutivamente, al contrario de lo que ocurre en el resto de plazos temporales, esta cifra no supera la que se registraba hace dos años.

Atendiendo al tipo de cannabis, históricamente la marihuana está más extendida que el hachís entre aquellos que han consumido cannabis en los últimos 30 días. El 53,8% indica haber fumado principalmente marihuana, porcentaje que se reduce notablemente para aquellos que han consumido principalmente hachís (21,7%). Entre las mujeres que han consumido destaca todavía más la predilección por la marihuana. Como viene siendo habitual, la gran mayoría de los consumidores de cannabis en el último mes reconoce haberlo consumido mezclándolo con tabaco (90,6%). El número medio de porros consumidos en un mismo día es de 2,6 porros, siendo esta cifra algo superior entre los hombres (2,8) que entre las mujeres (2,1). La mayoría (98,8%) consume cannabis en forma de porros, y en mucha menor proporción usando pipas de agua (3,9%), por vía oral (1,3%) o usando vapers (0,4%).