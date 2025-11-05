Las 32 cámaras de tráfico vuelven a ofrecer imágenes en tiempo real para controlar atascos tras un año de apagón

La red de videovigilancia municipal del tráfico vuelve a estar operativa y permite de nuevo el acceso en tiempo real para el control del estado ... de las principales arterias de la capital a los ciudadanos después de un apagón de casi un año debido a la renovación integral del obsoleto sistema analógico, que comenzó a funcionar en 1986, para digitalizarlo y renovar las 32 cámaras situadas en puntos estratégicos de la ciudad.

La actualización de esta suerte de 'gran hermano' urbano comenzó en noviembre del año pasado, con una inversión ya ejecutada de 234.533 euros, y desde un mes después las imágenes que permitía ver la situación de la circulación a través de la web municipal (valladolid.es) se quedaron congeladas. Ocurrió el 9 de diciembre a las 6:50 horas. Este servicio se fundió después a negro y no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto a estar operativo para su consulta abierta.

Los nuevos objetivos permiten una visión de 360 grados y ofrecen capturas en alta definición cada minuto de la circulación en las calles

De manera que los vallisoletanos pueden acceder a la red y comprobar en tiempo real, con actualizaciones de imágenes fijas cada minuto, el estado de la circulación en los grandes nudos del tráfico de la ciudad, como las avenidas de Salamanca, Segovia o Zamora, los paseos de Zorrilla o Farnesio, el entorno de Poniente o las rondas (VA-30 y VA-20). Y así hasta sumar los 32 puntos en los que están instaladas las cámaras de control del tráfico, una red conectada a la sala de pantallas de la Policía Municipal, cuyos agentes controlan sus objetivos, en su caso con vídeos en movimiento (en la web solo se pueden ver las fotos fijas), para facilitar la gestión del tráfico ante retenciones o incidencias en las vías públicas.

El sistema como tal sí ha estado operativo para los agentes en la sala del 092 durante esta migración, en la que no solo se ha actualizado el soporte informático sino que se han sustituido también las cámaras; si bien la red se desconectó para su consulta abierta por parte de los ciudadanos, a través de la web oficial del Ayuntamiento, hasta que ahora por fin pueden consultarse las imágenes.

5 de noviembre de 2025 9 de diciembre de 2024 Estado de las cámaras en la web municipal en diciembre y en la actualidad, una vez recuperado el servicio con imágenes en tiempo real. El Norte

Y no solo eso. Dos de las últimas cámaras en instalarse, como son las que vigilan la circulación de la ronda exterior (VA-30), a la altura de las calles Topacio y la carretera de Segovia, también ofrecen sus imágenes con accesos a las mismas para la Dirección General de Tráfico (DGT), que dispone de dos dispositivos más en dicha vía que pueden consultarse a través de su propia web (en el sistema infocar), en su caso junto a la carretera de Madrid y la Cañada Real.

La renovación de la red completa surgió precisamente de un convenio firmado con Tráfico destinado a integrar las cámaras urbanas al sistema DGT 3.0 y que implicó la migración de la tecnología analógica a la digital. Y, además, se sustituyeron 29 de las 32 cámaras, y se compró una más pendiente de instalarse, debido a la obsolescencia de las mismas. Las actuales, visibles en el pico de los postes de quince metros de altura que las albergan, permiten una visión de 360 grados a través de sus modernos objetivos, que ofrecen imágenes en movimiento de alta resolución a los agentes y capturas fijas a los ciudadanos.

El apagón de la red fue objeto de una pregunta en una comisión municipal celebrada en febrero, por parte del concejal socialista Luis Vélez (extitular de Movilidad), al actual responsable del área, Alberto Gutiérrez, para conocer cuando volvería a estar operativo el sistema. Y el edil explicó entonces que el proceso de migración implicaba dicho apagón y auguró que las cámaras volverían a activarse en torno al mes de abril. Eso además de aclarar con posterioridad que las cámaras, a medidas que iban siendo sustituidas, estarían siempre activadas en la sala del 092.

El apagón, sin embargo, se ha prolongado durante meses. Hasta que ahora por fin vuelven a estar disponibles las imágenes, con esa actualización prácticamente inmediata, a través de la web municipal, con una formato que permite su consulta por medio de una versión para móviles. Este servicio, que permite comprobar la situación del tráfico en tiempo real, y si hay atascos, se puso en marcha en 2014.

Vigilancia y prevención de robos

Ampliar Acceso al polígono de San Cristóbal desde la avenida de Segovia, donde se instalará una de las nuevas cámaras en los cruces con Topacio y Aluminio. J. S.

La red de cámaras, además, se ampliará en cuestión de meses y estrenará en 2026, cuando el sistema cumpla cuarenta años de vida, un entramado de ocho nuevos objetivos colocados en el perímetro del polígono de San Cristóbal con la doble finalidad de vigilar la circulación y, de paso, prevenir robos en la parte más veterana del área industrial. Dichas cámaras, evidentemente digitales, al igual que las otras 32 existentes, se colocarán en todos sus accesos en las calles Topacio y Oro, la avenida de Soria y la VA-20 (por el lateral del canal).

El sistema incorporará en 2026 ocho dispositivos más en el polígono de San Cristóbal y otros cinco en 2027 en El Carrascal

El propio concejal de Movilidad anunció el pasado verano que los dispositivos se instalarán este año (aún no lo están) con la previsión de que entren en funcionamiento en 2026 y que ese mismo año, ya de cara al siguiente ejercicio, se van a colocar cinco más en la parte nuevo del mismo polígono, en El Carrascal.

De manera que en 2026, si se cumple lo anunciado, serán 40 las cámaras que conformen el 'gran hermano' del tráfico en Valladolid, que alcanzarán las 45 en 2027. La instalación de esta red en torno al área industrial más veterano de la capital responde a una vieja reivindicación de los industriales y a una promesa municipal que se remonta a 2008. Los empresarios, en cualquier caso, confían en que la videovigilancia de los accesos al polígono, que se controlará también desde la sala del 092, «tendrá un efecto disuasorio y serán una herramienta muy útil para mejorar la seguridad», según destacó en junio, cuando se anunció su instalación, su portavoz, Antonio Rodríguez.

La red de cámaras de tráfico comenzó a instalarse en la capital en 1986, fruto de una inversión de 1,6 millones de euros (para informatizar también el control de los semáforos), y las tres primeras se instalaron en la avenida de Gijón y en los cruces de la calle Joaquín Velasco Martín con las avenidas de Sánchez Arjona y José Luis Arrese (ahora de Miguel Ángel Blanco). Después se sumarían cuatro más en la avenida de Salamanca, en el cruce del Paseo de Zorrilla con García Morato (actual paseo del Hospital Militar) y en las plazas de Zorrilla y de San Bartolomé.

Aquellas siete primeras cámaras, controladas desde un rudimentario ordenador, entrarían en funcionamiento en 1988. La red fue creciendo de manera paulatina a lo largo de los años hasta llegar a las 32 actuales y desde 2014 se pueden consultar sus imágenes en tiempo real, y un plano con las incidencias del tráfico, a través de la web municipal con un apagón, eso sí, de unos meses que acaba de solventarse.