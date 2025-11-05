El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imágenes captadas por la cámara de tráfico (en detalle) del cruce de la avenida de Segovia con la VA-20, junto al polígono de San Cristóbal. El Norte y J. S.

Valladolid

Las 32 cámaras de tráfico vuelven a ofrecer imágenes en tiempo real para controlar atascos tras un año de apagón

La red de videovigilancia está de nuevo operativa en la web municipal después de renovar sus objetivos y digitalizar el sistema implantado en 1986

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:45

Comenta

La red de videovigilancia municipal del tráfico vuelve a estar operativa y permite de nuevo el acceso en tiempo real para el control del estado ... de las principales arterias de la capital a los ciudadanos después de un apagón de casi un año debido a la renovación integral del obsoleto sistema analógico, que comenzó a funcionar en 1986, para digitalizarlo y renovar las 32 cámaras situadas en puntos estratégicos de la ciudad.

