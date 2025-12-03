El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros

El censo de población creció en 2024 con 5.043 personas procedentes de otros países: el 68% se asentó en la capital y el resto en la provincia, con Medina del Campo e Íscar en cabeza

Víctor Vela
Francisco González

Víctor Vela y Francisco González

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:49

Comenta

Valladolid incrementó a lo largo de 2024 su número de habitantes en 3.528 personas, hasta alcanzar los 528.644 vecinos, según el Censo Anual ... de Población (a 1 de enero de 2025) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El INE ha adelantado ya avances de lo ocurrido a lo largo de este mismo año, pero el informe que acaba de ver la luz ofrece ahora datos más certeros sobre cuántas son (y cómo son) las personas que viven en los pueblos y barrios de Valladolid. De entrada, hay una idea básica que se ve refrendada con estos datos. El aumento de población en tierras vallisoletanas viene motivado, sobre todo, por la llegada de población extranjera. La semana pasada, el INE ya certificó que a lo largo de 2024 murieron más personas de las que nacieron en Valladolid (5.140 defunciones y 3.048 nacimientos). Por ahí, se pierden efectivos. Pero esto se compensa con la llegada de personas llegadas de otros países. El censo provincial aumentó en 5.043 nuevos vecinos procedentes del extranjero (al pasar de 52.069 a 57.112). A un ritmo de casi 14 personas más cada día. Pero lo más interesante es que este nuevo recuento de población del INE permite descubrir dónde se han asentado esas personas foráneas que han encontrado en Valladolid un lugar para vivir.

