Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros

Valladolid incrementó a lo largo de 2024 su número de habitantes en 3.528 personas, hasta alcanzar los 528.644 vecinos, según el Censo Anual ... de Población (a 1 de enero de 2025) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El INE ha adelantado ya avances de lo ocurrido a lo largo de este mismo año, pero el informe que acaba de ver la luz ofrece ahora datos más certeros sobre cuántas son (y cómo son) las personas que viven en los pueblos y barrios de Valladolid. De entrada, hay una idea básica que se ve refrendada con estos datos. El aumento de población en tierras vallisoletanas viene motivado, sobre todo, por la llegada de población extranjera. La semana pasada, el INE ya certificó que a lo largo de 2024 murieron más personas de las que nacieron en Valladolid (5.140 defunciones y 3.048 nacimientos). Por ahí, se pierden efectivos. Pero esto se compensa con la llegada de personas llegadas de otros países. El censo provincial aumentó en 5.043 nuevos vecinos procedentes del extranjero (al pasar de 52.069 a 57.112). A un ritmo de casi 14 personas más cada día. Pero lo más interesante es que este nuevo recuento de población del INE permite descubrir dónde se han asentado esas personas foráneas que han encontrado en Valladolid un lugar para vivir.

De primeras, hay que decir que la mayoría se ha quedado en la capital. De esas 5.043 personas, hay 3.434 más en la ciudad (el 68% del total) y el resto (1.609) se ha instalado en la provincia.

¿Dónde? Los grandes municipios atesoran las cifras más elevadas, claro. Pero no hay una correlación directa entre población total y número de nuevos vecinos extranjeros. Así, por ejemplo, llega más población foránea a Medina del Campo (199) o Íscar (171) que a localidades con más habitantes, como Arroyo de la Encomienda (125) o Laguna de Duero (62). En términos porcentuales, las mayores subidas se dan en Villavaquerín, Quintanilla de Trigueros o Velliza, pero aquí este indicador no es muy significativo, ya que, debido a sus bajas cifras, basta con que se muden una o dos familias al pueblo para que este indicador se dispare. Hay, además, 69 municipios (de un total de 2025) donde la cifra de población extranjera cayó a lo largo de 2024. Entre los casos más destacados están Matapozuelos (con veinte vecinos menos), Mayorga (una caída de 19) o Montemayor de Pililla (con 13 residentes menos que habían nacido en otros países.

Eso, con respecto a la provincia. ¿Y qué ocurre en la capital? Este recuento del INE permite observar lo que ocurre con un grado de detalle que alcanza a las secciones censales, casi calle por calle. ¿Y qué pasa en este caso? Pues que, en términos absolutos, el mayor avance se da en varias zonas de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla.

Zonas de Valladolid donde más creció la poblacion extranjera en 2024

En cabeza se sitúan Caamaño y Aaiún, en Delicias, donde la población extranjera se ha incrementado, en tan solo un año, con 91 nuevos vecinos. Le sigue un puñado de calles en torno al Paseo del Cid, Magallanes y Puente Colgante, con 71 nuevos residentes foráneos. Y en tercer lugar se colocan Tirso de Molina y sus vías más cercanas (en La Rondilla). Allím el censo de foráneos ha sumado 56 nuevos residentes. Por encima de los 50 nuevos vecinos de otros países están también la calle Embajadores (54 personas más) y la zona de Gabilondo (50 más). Pero hay otros avances destacados en más zonas de Delicias (Arca Real, Granada, Embajadores, Villanueva, Celtas Cortos), La Rondilla (Calderón de la Barca, Cardenal Torquemada), La Farola (Aurora y Camino de la Esperanza), Circular (con Tudela y San Luis) o Pajarillos-San Isidro (en el eje de la calle Cigüeña).

Valladolid tiene 258 secciones censales. Y en 40 de ellas bajó el número de residentes extranjeros. En cabeza se sitúa Pinar de Antequera (con 37 vecinos menos, la mayoría de Ucrania) y también cae la cifra en zonas de Pajarillos (Tórtola y Trepador), el barrio de Hospital (Amor de Dios y Soto) o Vadillos (Pérez Galdós).

Hay que tener en cuenta que en estas cifras influye no solo el aporte de los recién llegados a España, sino que hay que atender también a los movimientos entre barrios, un fenómeno que, vinculado con el mercado del alquiler, está muy vivo entre la población extranjera, que se ve obligada a compartir habitaciones o cambiar de piso con más frecuencia de lo que les gustaría.

En términos porcentuales, los mayores incrementos se dan en el entorno del paseo de Zorrilla. Esa zona de Magallanes y Paseo del Cid ha aumentado el 66,9%. La de Gabilondo, el 48,5%. Pero también es destacable el avance en Mieses y Morena (Huerta del Rey, con el 43% o en San Blas y Felipe II (cerca de San Pablo), con el 40,9% más. Incrementos porcentuales destacados también se dan en Arturo Eyries o Circular.

Sabemos, por lo tanto, dónde se asientan. Pero también es posible conocer cuáles eran sus países de origen. Colombia ocupa un lugar destacadísimo. Esta comunidad sumó 1.234 nuevos integrantes a lo largo de 2024, hasta alcanzar las 8.494 personas en la provincia. Hubo además 1.084 venezolanos más (hasta 4.932) y 760 marroquíes (son 7.106). Pero también hay nacionalidades que han perdido peso en el censo vallisoletano. Hubo un descenso de 179 vecinos procedentes de Ucrania, una caída de 139 de Bulgaria y un retroceso de 115 de Rumanía.

Con todo lo visto hasta ahora, ¿es posible establecer una relación entre países de origen y lugares para vivir en Valladolid? La respuesta es sí. Todas las asociaciones que trabajan con personas migrantes subrayan que las redes que se tejen con compatriotas (o familiares) son muy relevantes. Así, aquellas zonas que ya cuentan con una presencia significativa de una determinada comunidad suelen acoger a más personas procedentes de esos países. Eso hace, por ejemplo, que Delicias asuma a gran parte de la población marroquí o que la colombiana y venezolana se asiente de forma más destacada en La Rondilla.

País de procedencia más habitual en las secciones censales de Valladolid

En términos absolutos, las calles que han recibido la llegada de más población colombiana están en el cogollo de La Rondilla. En Lope de Rueda, Moradas y Cardenal Cisneros sumaron durante 2024 un total de 28 vecinos procedentes de ese país. Le sigue la sección censal de Caamaño y Aaiún, en Delicias (con 27 colombianos más) y luego están el Paseo del Cauce, a la altura de la calle Doce de Octubre y Rondilla de Santa Teresa con Tirso de Molina (en ambos casos con 23).

El mayor aporte de población venezolana se dio en el Paseo del Cid, Magallanes y Puente Colgante, con 20 vecinos más (otros 19 en Gabilondo y San José)), una cifra calcada a la de Calderón de la Barca y Cardenal Torquemada (en La Rondilla) y las calles Granada y Canterac (en Delicias).

La comunidad marroquí sumó 55 vecinos en Embajadores, 30 más en las calles Duero, Adaja y Tajo, y otros 24 en Villabáñez y Faisán. Y a continuación están otras zonas de Pajarillos y Delicias, como la plaza de Rosa Chacel, Arca Real, Hornija, Cigüeña o Martín Pescador.

En la provincia, los mayores incrementos de población colombiana se anotaron en Íscar (56), Medina del Campo (44), Arroyo (33) y Tudela (28). La población venezolana creció más en La Cistérniga (31), Peñafiel (29) y Medina del Campo (25). La marroquí aumentó su presencia sobre todo en Medina del Campo (111 más a lo largo de 2024), Íscar (78), Pedrajas de San Esteban (39) y Tudela de Duero (18). A continuación está Villafrechós (con 17 más).

En la siguiente tabla puedes consultar cómo varió la presencia de población de las principales nacionalidades en los municipios de Valladolid. Si introduces en el buscador el nombre del pueblo, podrás conocer los datos de esa localidad.

Si nos fijamos, por cada localidad, en la nacionalidad de origen con más presencia, vemos cómo la rumana es mayoría en las comarcas de Tordesillas, Rueda, Nava del Rey. La marroquí es mayoritaria en Medina del Campo y su entorno, así como en parte de Tierra de Campos. La búlgara es la más nutrida también en parte de Tierra de Campos, Torozos y el el entorno de Peñafiel. La colombiana se ha asentado sobre todo en el entorno de la capital.

Durante el año pasado, la población extranjera se incrementó el 9,69% en Valladolid

Es la provincia número 13 en incremento porcentual de población llegada de otros países. En cabeza está Palencia, con un avance del 15,16%, seguido de Jaén y Lugo.